Синицын: «Ромащенко кричит на тренировке? Нормально. Громко – значит, доходчиво»

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын рассказал о том, В каком состоянии трудятся новички сборной России на тренировочном сборе, который проходит в подмосковном Новогорске. Он отметил, что большое количество новых игроков идет команде лишь на пользу.

Напомним, что по завершении сбора национальная команда проведет товарищеский матч с московским «Динамо».

— Настроение приподнятое, коллектив сейчас в сборной подобрался хороший, молодой. Все работают с желанием и стараются выполнять указания тренеров.

— Как думаете, сборной идет на пользу тот факт, что сейчас в ее составе очень много новичков?

— Думаю, да, у всех есть огромное желание показать себя с наилучшей стороны.

— В российском чемпионате вы — известный специалист по отражению пенальти. Этот опыт как-то развиваете на тренировках в сборной?

— Пока такого не было.

— Лично для вас плюс, что главный тренер сборной Станислав Черчесов — сам в прошлом вратарь?

— Нет, Станислав Саламович тренирует всю команду, а не только вратарей, и уделяет в основном внимание тактике. То есть больше работает с полевыми игроками.

— Ассистент Черчесова Мирослав Ромащенко по ходу занятия очень громко дает указания, кому что делать. Как на это реагируете?

— Нормально. А громко — значит, доходчиво (улыбается). Чтобы каждый услышал все детали.

— Часто ли игрокам российской сборной приходится сдавать допинг-тесты, как это было перед сегодняшней тренировкой?

— Не сказать, что очень часто. Сдавали, когда играли с «Краснодаром» в еврокубках.