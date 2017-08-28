Маминов во вторник возглавит «Тюмень»

Экс-главный тренер «Локомотива», «Химок» и «Соляриса» Владимир Маминов во вторник, 29 августа, станет наставником «Тюмени». Данную информацию сообщил директор черно-белых Александр Попов.

«С завтрашнего дня Маминов будет главным тренером «Тюмени». Контракт с ним будет рассчитан до конца сезона. Какая задача будет стоять перед ним? Занять место в первой десятке», – сказал Попов.

В начале августа пост главного тренера «Тюмени» покинул Александр Ивченко. По прошествии 10-ти туров сибиряки располагаются на предпоследней строчке в турнирной таблице ФНЛ, набрав семь очков.