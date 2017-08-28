«Манчестер Сити» на этой неделе направит предложение «Боруссии» по Обамеянгу

«Манчестер Сити» в течение этой недели намерен выдвинуть предложение дортмундской «Боруссии» по трансферу нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

«Горожане» готовы заплатить за 28-летнего форварда 80 миллионов евро.

Отмечается, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола является поклонником таланта габонца и будет счастлив, если Обамеянг составит в атаке команды дуэт с Серхио Агуэро.

Нынешний контракт футболиста со «шмелями» рассчитан до июля 2020 года. В текущем сезоне он провел четыре матча, в которых забил шесть голов.