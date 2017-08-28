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  • Гамула: «Страшно представить «Зенит», когда они еще более или менее сыграются»

Гамула: «Страшно представить «Зенит», когда они еще более или менее сыграются»

28 августа 2017, 06:43
32

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула считает, что его бывшая команда в матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге показала равную с соперником игру. По словам специалиста, игра получилась интересной, она держала в напряжении до самого финального свистка.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Ростов» закончился со счетом 0:0. Сине-бело-голубые продолжают лидировать в чемпионате, записав на свой счет 20 очков. «Ростов» идет на третей строчке, отставая на пять очков.

– За счет чего «Ростову» удалось сдержать «Зенит»? Создалось впечатление, что о победе команда Леонида Кучука даже не помышляла, лишь бы удержать свои ворота в неприкосновенности…

– Я бы не сказал, что «Ростов» именно сдерживал «Зенит». Да, в первые десять минут стадион придавил ростовчан. А так, в принципе, получилась равная игра. Показалось, что «Ростов» даже больше бил по воротам. На мой взгляд, почти во всех компонентах игровых было равенство. Получилась боевая интересная ничья. Футбол держал в напряжении, это была действительно хорошая игра. Знаю, что за матчем наблюдало более 50 тысяч человек.

Такого исхода игры следовали ожидать. Ведь до матча с «Зенитом» мы могли посмотреть игру ЦСКА с «Ахматом». Армейцы имели на один день больше на восстановление после игры с «Янг Бойз», чем «Зенит» после встречи с «Утрехтом». При этом команда Манчини в четверг вообще 120 минут провела на поле. И ЦСКА проиграл, несмотря на лишние сутки отдыха! Конечно, «Зениту» было еще сложнее. При этом ротация состава была осуществлена минимальная: по сравнению с матчем против «Утрехта» появились в основе Нобоа и Полоз. Очень сложно приходилось «Зениту» в матче с «Ростовом», было заметно, что не хватало свежести. Хотя при этом питерцы мяч хорошо держали, хоть и уставшие были. Видно, что у Питера игроки мастеровитые, качественные футболисты, квалифицированные. Должен признаться, что и «Ростов» мне очень понравился своей организованной обороной. При этом были попытки обострить игру, как сейчас модно говорить, подходы были. «Ростов» не уступил ни в чем. Правда, надо признать: «Зенит» сыграл бы значительно лучше, если бы не «Утрехт». Очень много эмоциональных и физических сил было выплеснуто в ответной игре с голландцами, очень многое на карте стояло в том матче.

– Вы переживали за «Зенит» в игре с «Утрехтом»?

– Конечно! Непопадание в групповой турнир Лиги Европы было бы для питерцев катастрофой. Не дай бог, чтобы такое случилось. Что же касается матча «Зенита» и «Ростова», считаю, что обе команды остались довольны итоговым результатом.

– В чемпионате у «Зенита» две ничьи при шести победах. Отобрать баллы смогли у команды Манчини только «Урал» и «Ростов». Нынешний «Зенит» – действительно сильнейшая команда чемпионата?

– «Зенит» набирает очки за счет качественных футболистов. А что будет, когда они еще более или менее сыграются, когда Манчини игру поставит – страшно представить. Видно, что итальянец – тренер действительно классный. Такие игроки, тренер, все вместе в сумме дадут результат. Манчини выигрывал чемпионаты Италии и Англии, на такое способен не каждый тренер. Я вижу, что это очень качественный специалист – это однозначно. Так что, поправлю даже себя. В первую очередь «Зенит» лидирует за счет тренера. Во вторую очередь – за счет футболистов, которых купили ленинградцы. Уже видно, что все они очень высокого уровня. А зимой, представьте, у них будет время хорошенько сборы вместе пройти, получше подготовиться. Новички «Зенита» уже показывают качественный футбол, самое главное – быстрый. У «Зенита» с Манчини хорошее движение, передачи точные, их больше стало. Именно при этом тренере «Зенит» заиграл в настоящий европейский футбол. В дальнейшем «Зенит» будет играть еще сильнее, значительно интереснее, чем сейчас. А болельщикам с течением времени будет еще приятнее смотреть на эту команду на вашем прекрасном стадионе.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Манчини Роберто Гамула Игорь
Комментарии (32)
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Одинокий волк Маквейд
1503897607
Вчера Кузяев, Кокорин и Ерохин были не хуже хваленых аргентинцев, они не волшебники, точно.
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Svoysvoemubrat
1503897781
Посмотрим на дистанции на гаучо, кто чего стоит, впереди плотный график игр и российские холода.
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nik55
1503898289
странно другое ---Зенит ни одного удара в створ ворот ? печально и судья не помог
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серега кашин
1503899713
аргентинцы то к зиме домой запросятся
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nik55
1503903176
«Страшно представить «Зенит» --- одни чемпионы мира
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nik55
1503903235
школьники------быстро ставим минусы
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Garrincha58
1503904213
Зенит пролетит как фанера и в ЛЕ и в ЧР и это будет справедливо не с того начал Фурсенко,а сколько было надежд с его приходом,увы...
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paracetamol
1503906607
Какая может быть ровная игра, если одна команда за тайм максимум 3 раза до чужой штрафной доходит?
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paracetamol
1503913805
Боись, Хамула, бояться - значить уважать!
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Popularov
1503913862
Гамула! НЕ СТРАШИСЬ! Не так страшен питерский футбольный ЧЁРТ, как вы его рисуете в своих воображениях!!! До командной сыгранности Зенита ещё далеко! Год, два надо подождать, а там будем ПОСМОТРЕТЬ на что Манчини годится! Пока работу Манчини видно только по трансферам и требованиям покупки новых футболистов! А его работы с футболистами НЕ ВИДНО!!! Стабильности нет, сыгранности нет, взаимопонимания нет, выезжают на Кокорине! Так что Гамула не СТРАШИСЬ! Зенит не скоро ЗАИГРАЕТ! Ждём-с!!!
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