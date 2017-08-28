Канчельскис: «МЮ» будет стараться побеждать в Лиге чемпионов «малой кровью»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил шансы ЦСКА на выход в плей-офф Лиги чемпионов из группы, в которой армейцам предстоит встретиться с «Манчестер Юнайтед», «Бенфикой» и «Базелем». По словам экс-футболиста, явным фаворитом этого квартета является «МЮ».

«Группа ЦСКА досталась жесткая, но проходимая. В этом сезоне «Манчестер» изменился, стал выглядеть очень мощно в чемпионате Англии и уверенно в нем стартовал. Команда усилилась таким неординарным форвардом, как Лукаку, который с первых же матчей стал забивать. Очень хорошо сейчас работают фланги в лице Марсьяля и Маты.

Но неизвестно, захочет ли Моуринью пройтись по групповому этапу Лиги чемпионов таким же катком, как по английской Премьер-лиге на старте. Сейчас команда отлично выглядит физически, но в условиях борьбы на два фронта – причем таких сложных, как АПЛ и ЛЧ – трудно держать подобный уровень весь сезон.

Так что наверняка в группе команда будет стараться распределить силы и победить «малой кровью». И тут в отдельном матче можно отобрать у них очки, как ЦСКА уже делал пару лет назад в играх с «МЮ». Но все равно команда Моуринью – фаворит группы.

С «Базелем» и «Бенфикой» можно бороться за выход в плей-офф, но оба соперника очень непростые. Они выиграли свои национальные чемпионаты, что уже говорит о высоком уровне этих коллективов.

«Бенфика» постоянно продает игроков и меняет состав, поэтому команда очень непредсказуемая. Мы могли это заметить совсем недавно, когда лиссабонский клуб занял последнее место в группе с «Зенитом», а в следующий год выбил петербуржцев на стадии плей-офф. «Базель» всегда отличался организацией игры и неоднократно демонстрировал способность проходить сильные команды.

Так что здесь очень многое будет зависеть от работы тренерского штаба, тактической подготовке к конкретному сопернику и способности принимать неординарные решения в ходе матча», – считает Канчельскис.

Стартовый матч ЦСКА проведет во вторник, 12 сентября, против «Бенфики». Игра состоится в Португалии.