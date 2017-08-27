Агент оценил вероятность трансфера Канга в «Спартак» как невысокую

Агент полузащитника сербской «Црвены Звезды» Каку Гуелора Канга Луи Денолли прокомментировал информацию о потенциальном трансфере своего клиента в московский «Спартак». По словам представителя африканца, переезд хавбека в Россию маловероятен.

«Спартак» сделал предложение по Канга? На моем столе пока предложения нет. Возможен ли трансфер или игрок останется в «Црвене Звезде»? Я недавно получил предложение от «Црвены Звезды» о продлении контракта Канга. Посмотрим. Высока вероятность, что он останется в нынешнем клубе», – заявил Денолли.

Канга стал игроком сербского клуба в июле 2016 года, бесплатно перейдя из «Ростова». За ростовский клуб игрок сборной Габона выступал с февраля 2013 года. На его счету 53 матча в РФПЛ, в которых он забил пять голов и отдал 10 результативных передач.