«Спартак» может подписать экс-полузащитника «Ростова»

Полузащитник «Црвены Звезды» Каку Гуелор Канга находится в сфере интересов «Спартака». Об этом сообщил ресурс HotSport. Согласно источнику, красно-белые уже начали переговоры с 26-летним габонцем. Нынешний клуб футболиста рассчитывает продлить с ним контракт.

Канга стал игроком сербского клуба в июле 2016 года, бесплатно перейдя из «Ростова». За ростовский клуб игрок сборной Габона выступал с февраля 2013 года. На его счету 53 матча в РФПЛ, в которых он забил пять голов и отдал 10 результативных передач.

Напомним, 30-го июня «Спартак» подписал контракт с защитником Марко Петковича. Ранее серб выступал за «Црвену Звезду»