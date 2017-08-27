Источник: Билич может покинуть «Вест Хэм»

«Вест Хэм» в матче 3-го тура АПЛ уступил «Ньюкаслу» со счетом 0:3. Работник Sky Sports Кавех Солхекол сообщил о возможном увольнении главного тренера «молотобойцев» Славена Билича.

«Руководство «Вест Хэма» рассматривает вариант увольнения Билича. Клуб пересматривает свою позицию в отношении тренера. Сегодняшняя игра считается неприемлемой. Конкретных решений пока нет», – написал журналист в своем твиттере.

48-летний Билич возглавил лондонский клуб в июне 2015 года. После 3-х туров чемпионата Англии команда без набранных очков занимает последнее место в турнирной таблице.