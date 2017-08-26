АПЛ. «МЮ» обыграл «Лестер», Шмейхель обошел отца по сэйвам с пенальти на «Олд Траффорд»

Матч 3-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Лестер Сити» завершился победой хозяев со счетом 2:0. Голами отметились Маркус Рэшфорд и Маруан Феллаини.

На 53-й минуте встречи голкипер гостей Каспер Шмейхель отразил удар Ромелу Лукаку с пенальти. 30-летний датчанин впервые парировал удар с одиннадцатиметровой отметки на «Олд Траффорд». Вратарь обошел по этому показателю своего отца Петера, который за восемь лет в «МЮ» (1991-98) ни разу не отбил пенальти в домашней встрече.

Команда Жозе Моуринью набрала девять очков и временно возглавила турнирную таблицу чемпионата. «Лисы» с тремя баллами остались на 10-й строчке.

Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур

Манчестер Сити – Лестер Сити – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Рэшфорд, 70; 2:0 – Феллаини, 82.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ