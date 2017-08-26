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  • Аршак Корян: «В Нидерландах было непривычно то, что все вокруг курят. И все легально»

Аршак Корян: «В Нидерландах было непривычно то, что все вокруг курят. И все легально»

26 августа 2017, 15:59
3

Нападающий московского «Локомотива» Аршан Корян рассказал, с чем ему пришлось столкнуться в Нидерландах, где он до перехода в стан железнодорожников выступал за «Витесс».

В частности, игроку не по душе, что в европейской стране везде можно было встретить курящих различные смеси людей.

«Нидерланды – красивая страна. Старинные маленькие домики, тюльпановые огромные поля, каналы… А зимой каналы замерзают, и люди катаются на коньках. Здорово! Знаменитые стереотипы про Голландию? А вот да, кстати. Все вокруг курят, все легально – ужасно непривычно. Запахи резко воспринимал, в Амстердаме вообще невозможно.

Мне, кстати, столица не очень понравилась. Очень активный город, даже активнее Москвы. Машины, велосипеды, толпы людей. В первый раз ты думаешь, как бы побыстрее выбраться. С торговым центром в выходной день не сравнится!

Доволен годами в Нидерландах в футбольном плане, это был хороший опыт. Там совершенно другой футбол: нет команд, которые садятся в оборону и просто выносят мяч подальше от своих ворот всю игру. Мы как-то играли против любительской команды, которая собирается пару раз в неделю. Так мы ничего не могли сделать – у них мяч ходил между игроками просто шикарно.

Возможно, голландские клубы в последнее время на европейской арене не блещут, но внутри страны футбол – это культура, явление. Быстрая игра «от ножа», на поле много молодежи. Там дают шанс всем воспитанникам. Если есть план «взрастить» игрока, значит, у него будет огромное количество шансов проявить себя. И так игрок прогрессирует. Но точно также много игроков не добивается ничего.

В целом я доволен, хотя не на все сто. Конечно, хотелось бы побольше играть, но… Я не прочь был остаться в Европе, были разные предложения. Но возник вариант с «Локомотивом» – это, пожалуй, единственный клуб в России, ради которого стоило вернуться», – заявил Корян.

В период с 2015 по 2017 годы игрок за первую команду «Витесса» провел три матча.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Витесс Корян Аршак
Комментарии (3)
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Chesn0k
1503753263
сменил голландскую банку на российскую
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Обер-КанцлерЪ
1503760360
Так Аршак или Аршан ?
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Torvald64
1503761863
Ерунду какую-то несёт. Да, кофе-шопов много - кури что хочешь и сколько хочешь. Но чтоб так на улице курили травку... Видел пару человек за 5 дней в городе - это много разве? Ну, может, и больше их было - я не самый наблюдательный человек. Но вот чтобы запахи курева стояли, да ещё так, что дышать невозможно... Шутишь? Толпы какие-то ему мерещатся. В Амстердаме... Там в самом центре есть действительно несколько улиц, на которых днём не протолкнуться. Но во-первых, к вечеру народ рассасывается. Во-вторых, отошёл в сторону 5 минут - и ты уже на абсолютно тихих улочках и очаровательных каналах. Красивых мест для романтичных прогулок по городу не просто много, а очень много - в самый центр, который не очень-то и большой, можно и не лезть.

В общем, видно, что человек, по сути, в Амстердаме толком и не был.
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