Василий Березуцкий: «У ЦСКА появился новый бомбардир – все от этого в восторге»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением о победе в ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (2:0), отметив гол Георгия Щенникова.

Жеребьевка группового этапа турнира пройдет сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Домашняя игра в Лиге чемпионов всегда проходит легче. Играли, чтобы забить – счет первого матча был достаточно опасный. Выполнили установку тренера забыть про счет, победа 1:0 в принципе ничего не дает. Один гол может все решить. Сыграли здорово. Плюс у нас теперь еще новый бомбардир – все от этого в восторге», – сказал Березуцкий.