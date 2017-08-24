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    Василий Березуцкий: «У ЦСКА появился новый бомбардир – все от этого в восторге»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением о победе в ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (2:0), отметив гол Георгия Щенникова.

    Жеребьевка группового этапа турнира пройдет сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Домашняя игра в Лиге чемпионов всегда проходит легче. Играли, чтобы забить – счет первого матча был достаточно опасный. Выполнили установку тренера забыть про счет, победа 1:0 в принципе ничего не дает. Один гол может все решить. Сыграли здорово. Плюс у нас теперь еще новый бомбардир – все от этого в восторге», – сказал Березуцкий.

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.08.2017 00:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +161

      adekvat 24 августа 2017, 09:55

      мОЛОДЦЫ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 24 августа 2017, 05:16

      Гинер счастлив, будут премиальные от УЕФА

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 24 августа 2017, 02:46

      Вот Жорику и придётся отдуваться, если напа не прикупите....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 августа 2017, 01:12

      Василий, как всегда, с юмором. Жамалетдинова наигрывайте выдвинутым форвардом! Впрочем, Гончарено, уверен, это уже понял.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > cska-62 24 августа 2017, 07:08

      да, замена была хорошая, мячом распоряжался лучше Чалова. Надо наигрывать в основу.

      4
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      Рейтинг: +2229

      river31 > cska-62 24 августа 2017, 17:56

      Давно пора его наигрывать.

      0
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