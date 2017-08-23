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    Фурсенко считает, что зенитовские аргентинцы будут развивать сборную России

    Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, какую роль в его команде будут играть приобретенные этим летом пять аргентинцев. Функционер отметил, что южноамериканца будут влиять на развитие и сборной России.

    «Пока мы не предполагаем больше аргентинцев. Я думаю, что коллектив аргентинцев в «Зените» уже полный, пять человек достаточно. Они сыграны между собой, часто играли вместе в сборных Аргентины и учились вместе.

    Для того чтобы раскатить наших российских игроков в «Зените», нужно поместить их в комфортную элитную футбольную среду. Что мы и сделали. Мы взяли именно сыгранных между собой аргентинцев.

    Таким образом, будем развивать «Зенит» и заодно сборную России», – считает Фурсенко.

    23 августа сине-бело-голубые подписали контракт с Эмилиано Ригони.

    Источник: Р-Спорт

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    23.08.2017 18:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +106

      kos999 24 августа 2017, 17:56

      деньги с рашки увезут и всё

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      JellyBean 23 августа 2017, 22:31

      Мечты..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 23 августа 2017, 20:10

      Фурсенко слишком много болтает про свои мечты. Нужно угомониться - не солидно для серьезного руководителя.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 23 августа 2017, 19:54

      Выдадут паспорта и все. Спасибо лимиту.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +444

      vshter76 23 августа 2017, 19:29

      Ну один нападающий сб России уже развивается (будем справедливы, хотя не факт, что дело в аргентинцах), а второй просто ждет титула

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 августа 2017, 19:09

      каким образом,интересно ?

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 августа 2017, 18:38

      Ха-ха-ха

      1
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