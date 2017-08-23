Фурсенко считает, что зенитовские аргентинцы будут развивать сборную России

Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, какую роль в его команде будут играть приобретенные этим летом пять аргентинцев. Функционер отметил, что южноамериканца будут влиять на развитие и сборной России.

«Пока мы не предполагаем больше аргентинцев. Я думаю, что коллектив аргентинцев в «Зените» уже полный, пять человек достаточно. Они сыграны между собой, часто играли вместе в сборных Аргентины и учились вместе.

Для того чтобы раскатить наших российских игроков в «Зените», нужно поместить их в комфортную элитную футбольную среду. Что мы и сделали. Мы взяли именно сыгранных между собой аргентинцев.

Таким образом, будем развивать «Зенит» и заодно сборную России», – считает Фурсенко.

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