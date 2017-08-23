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  • Фурсенко считает, что зенитовские аргентинцы будут развивать сборную России

Фурсенко считает, что зенитовские аргентинцы будут развивать сборную России

23 августа 2017, 18:34
7

Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, какую роль в его команде будут играть приобретенные этим летом пять аргентинцев. Функционер отметил, что южноамериканца будут влиять на развитие и сборной России.

«Пока мы не предполагаем больше аргентинцев. Я думаю, что коллектив аргентинцев в «Зените» уже полный, пять человек достаточно. Они сыграны между собой, часто играли вместе в сборных Аргентины и учились вместе.

Для того чтобы раскатить наших российских игроков в «Зените», нужно поместить их в комфортную элитную футбольную среду. Что мы и сделали. Мы взяли именно сыгранных между собой аргентинцев.

Таким образом, будем развивать «Зенит» и заодно сборную России», – считает Фурсенко.

23 августа сине-бело-голубые подписали контракт с Эмилиано Ригони.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Фурсенко Сергей
Комментарии (7)
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андрей андреев
1503502736
Ха-ха-ха
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84aivengo
1503504598
каким образом,интересно ?
Ответить
vshter76
1503505759
Ну один нападающий сб России уже развивается (будем справедливы, хотя не факт, что дело в аргентинцах), а второй просто ждет титула
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bset
1503507286
Выдадут паспорта и все. Спасибо лимиту.
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Бриг
1503508204
Фурсенко слишком много болтает про свои мечты. Нужно угомониться - не солидно для серьезного руководителя.
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JellyBean
1503516708
Мечты..
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kos999
1503586590
деньги с рашки увезут и всё
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