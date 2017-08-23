«Зенит» объявил о переходе Ригони

Аргентинский полузащитнник Эмилиано Ригони, выступавший ранее за «Индепендьенте», официально стал игроком «Зенита». Футболист успешно прошел медосмотр в Санкт-Петербурге и заключил контракт с сине-бело-голубыми.

Соглашение с Ригони рассчитано на четыре года. Как сообщает аргентинская пресса, в контракте указаны отступные за футболиста в размере 60 миллионов евро, в то время как сам трансфер обошелся «Зениту» в 10 миллионов.

Ригони станет пятым аргентинским новичком «Зенита» в текущее трансферное окно. До этого команда Роберто Манчини пополнилась защитником Эмануэлем Мамманой, полузащитниками Леандро Паредесом и Матиасом Краневиттером и нападающим Себастьяном Дриусси.

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