Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» объявил о переходе Ригони

    Аргентинский полузащитнник Эмилиано Ригони, выступавший ранее за «Индепендьенте», официально стал игроком «Зенита». Футболист успешно прошел медосмотр в Санкт-Петербурге и заключил контракт с сине-бело-голубыми.

    Соглашение с Ригони рассчитано на четыре года. Как сообщает аргентинская пресса, в контракте указаны отступные за футболиста в размере 60 миллионов евро, в то время как сам трансфер обошелся «Зениту» в 10 миллионов.

    Ригони станет пятым аргентинским новичком «Зенита» в текущее трансферное окно. До этого команда Роберто Манчини пополнилась защитником Эмануэлем Мамманой, полузащитниками Леандро Паредесом и Матиасом Краневиттером и нападающим Себастьяном Дриусси.

    «Зенит» покупает еще одного аргентинца. Зачем?

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.08.2017 14:59
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 23 августа 2017, 20:13

      Похоже на перебор. Манчини солить их что ли собрался?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 23 августа 2017, 17:51

      Как я рад, как я рад,
      Что я еду в Ленинград.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 23 августа 2017, 17:46

      Аргентина - Утрехт 5:0

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3951

      Kollljan 23 августа 2017, 17:24

      Очень много завистников у Зенита.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > Kollljan 23 августа 2017, 18:24

      Завистников у Газпрома. Зениту то чего завидовать? Один позор, что со стадионом, что с достижениями.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3951

      Kollljan > Чермындыр 23 августа 2017, 18:33

      И что позорного со стадионом?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Kollljan 23 августа 2017, 19:53

      завидовать что именно синит а не другие клуб присосались к народной трубе?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3951

      Kollljan > карасевщина 23 августа 2017, 21:12

      ты ошибочно считаешь народным то, что никогда не было народным.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 23 августа 2017, 17:00

      Вот это там диаспора....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 23 августа 2017, 16:24

      Удачи в Зените

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 23 августа 2017, 16:24

      Всё будет хорошо!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 23 августа 2017, 16:09

      Молодцы!!!!! Удачи Аргентине и Манчини

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 августа 2017, 16:09

      Харасё.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 23 августа 2017, 16:06

      Будем посмотреть

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11