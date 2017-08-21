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    Диего Коста: «Конте обезумел, когда отправил SMS, что я должен уходить»

    Нападающий английского «Челси» Диего Коста прокомментировал поступок главного тренера команды Антонио Конте, который по окончании прошлого сезона отправил испанцу уведомление посредством SMS о необходимости искать нового работодателя.

    «Полагаю, в тот момент, когда итальянец слал мне сообщение, им овладело безумие. В любом случае, это было неуважительно по отношению ко мне. Всегда лучше, когда общение происходит с глазу на глаз. Радует, что хоть фанаты поддерживают меня в столь непростой момент», – заявил форвард.

    Сейчас Диего Коста находится в Испании и рассчитывает, что до конца лета формально сможет перейти в мадридский «Атлетико». Отметим, что до 2018 года игроку придется пребывать вне футбольного поля во время официальных матчей, поскольку на «матрасников» наложены санкции по линии ФИФА.

    Источник: Daily Mail

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    21.08.2017 12:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +106

      kos999 22 августа 2017, 18:18

      вот санта-барбара

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 21 августа 2017, 17:37

      Скотина осталась без работы? Так дело не пойдёт. За рога его и в стойло!!!

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 21 августа 2017, 14:19

      Коста сам "крендель " ещё тот !!!

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 августа 2017, 13:01

      Трудно сказать, кто из них прав, кто виноват. Ибо оба "горячие финские парни")))

      5
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 21 августа 2017, 12:50

      неуважительно забить на тренировочный процесс... а то развелось звезданутых...

      4
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > Аид666 21 августа 2017, 12:53

      Так он ему же после победы в АПЛ написал это смс, во время отпуска. Вот он и не приехал на тренировки.

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