Диего Коста: «Конте обезумел, когда отправил SMS, что я должен уходить»

Нападающий английского «Челси» Диего Коста прокомментировал поступок главного тренера команды Антонио Конте, который по окончании прошлого сезона отправил испанцу уведомление посредством SMS о необходимости искать нового работодателя.

«Полагаю, в тот момент, когда итальянец слал мне сообщение, им овладело безумие. В любом случае, это было неуважительно по отношению ко мне. Всегда лучше, когда общение происходит с глазу на глаз. Радует, что хоть фанаты поддерживают меня в столь непростой момент», – заявил форвард.

Сейчас Диего Коста находится в Испании и рассчитывает, что до конца лета формально сможет перейти в мадридский «Атлетико». Отметим, что до 2018 года игроку придется пребывать вне футбольного поля во время официальных матчей, поскольку на «матрасников» наложены санкции по линии ФИФА.