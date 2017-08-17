Шалимов заявил, что Смолов остается в «Краснодаре»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов, подводя итог первому матчу четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против сербской «Црвены Звезды» (3:2), дал понять, что форварда «быков» Федор Смолов не сменит клубную прописку этим летом.

– Это не игра чемпионата, тут все решается в двух матчах. Мы ставили задачу не пропустить, быть внимательнее на стандартах и в контратаках. Хорошо, что забили три, но плохо, что пропустили два. Могли сыграть и лучше. Соперник хорошо действовал в контратаках. Нам голы были забиты в результате наших же ошибок, но они не грубейшие. Порадовало, что была острота с флангов и именно с флангов мы забили. Игра была нормальной. Много было хороших моментов.

Михайло Ристич был опасен в этом матче. Забил гол, который не засчитали. Нам нужны такие игроки. Федору Смолову надо набирать форму, думаю, что быстро ее достигнет. Мы довольны Иваном Игнатьевым, но конкуренцию Смолову он пока создать не может. Но сейчас переключаемся на «Ростов». На лавке уже там будет Андрей Иван. Мы на него рассчитываем.

– Как вы оцените игру центральных защитников? Смогут ли они играть на два фронта, если команда выйдет в групповой этап турнира?

– На два фронта – да, но мы же видим, что в других команд центральные защитники редко меняются. Потому что они мало бегают. Наши центральные защитники хорошо играют.

– Не кажется ли вам, что в последних играх Кристиан Рамирес сдал?

– У него есть проблемы в обороне при игре один в один, но в плане атаки он действует остро. Может сыграть сам, может прострелить, голевую отдал в этом матче.

– Можно говорить, что Смолов в этом сезоне не уйдет из команды?

– Можно говорить, что он не уйдет. Мы ждем, что он нам поможет.