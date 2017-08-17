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    Шалимов заявил, что Смолов остается в «Краснодаре»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов, подводя итог первому матчу четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против сербской «Црвены Звезды» (3:2), дал понять, что форварда «быков» Федор Смолов не сменит клубную прописку этим летом.

    – Это не игра чемпионата, тут все решается в двух матчах. Мы ставили задачу не пропустить, быть внимательнее на стандартах и в контратаках. Хорошо, что забили три, но плохо, что пропустили два. Могли сыграть и лучше. Соперник хорошо действовал в контратаках. Нам голы были забиты в результате наших же ошибок, но они не грубейшие. Порадовало, что была острота с флангов и именно с флангов мы забили. Игра была нормальной. Много было хороших моментов.

    Михайло Ристич был опасен в этом матче. Забил гол, который не засчитали. Нам нужны такие игроки. Федору Смолову надо набирать форму, думаю, что быстро ее достигнет. Мы довольны Иваном Игнатьевым, но конкуренцию Смолову он пока создать не может. Но сейчас переключаемся на «Ростов». На лавке уже там будет Андрей Иван. Мы на него рассчитываем.

    – Как вы оцените игру центральных защитников? Смогут ли они играть на два фронта, если команда выйдет в групповой этап турнира?

    – На два фронта – да, но мы же видим, что в других команд центральные защитники редко меняются. Потому что они мало бегают. Наши центральные защитники хорошо играют.

    – Не кажется ли вам, что в последних играх Кристиан Рамирес сдал?

    – У него есть проблемы в обороне при игре один в один, но в плане атаки он действует остро. Может сыграть сам, может прострелить, голевую отдал в этом матче.

    – Можно говорить, что Смолов в этом сезоне не уйдет из команды?

    – Можно говорить, что он не уйдет. Мы ждем, что он нам поможет.

    Источник: Sportbox.ru

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    17.08.2017 23:04
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +122

      Serg_2006 18 августа 2017, 15:50

      Так ни одного реального предложения и не было, базар один, раздутый журналистами.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 18 августа 2017, 15:11

      тренер решает эти вопросы? сомнительно

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 18 августа 2017, 08:47

      Не отпускают Федю, может заскучать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      lexa2154 18 августа 2017, 07:53

      Смолов быкам самим нужен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 18 августа 2017, 07:17

      Лично я не заметил, чтобы выход Смолова усилил Краснодар.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 18 августа 2017, 07:13

      Ну похоже Федя теперь будет деградировать

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 18 августа 2017, 07:00

      Писали, что Федя 15-й номер в Спартаке застолбил уже. Неужели наша пресса может врать?

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 18 августа 2017, 06:42

      Уверен, наши пройдут дальше, смотрятся сильнее сербов.

      9
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 18 августа 2017, 06:30

      хорошенько

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 18 августа 2017, 06:30

      Хорошо играли, весело. В Белграде нужно также играть в атаку, забить на один больше.

      9
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