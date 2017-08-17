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Шалимов заявил, что Смолов остается в «Краснодаре»

17 августа 2017, 23:04
26

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов, подводя итог первому матчу четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против сербской «Црвены Звезды» (3:2), дал понять, что форварда «быков» Федор Смолов не сменит клубную прописку этим летом.

– Это не игра чемпионата, тут все решается в двух матчах. Мы ставили задачу не пропустить, быть внимательнее на стандартах и в контратаках. Хорошо, что забили три, но плохо, что пропустили два. Могли сыграть и лучше. Соперник хорошо действовал в контратаках. Нам голы были забиты в результате наших же ошибок, но они не грубейшие. Порадовало, что была острота с флангов и именно с флангов мы забили. Игра была нормальной. Много было хороших моментов.

Михайло Ристич был опасен в этом матче. Забил гол, который не засчитали. Нам нужны такие игроки. Федору Смолову надо набирать форму, думаю, что быстро ее достигнет. Мы довольны Иваном Игнатьевым, но конкуренцию Смолову он пока создать не может. Но сейчас переключаемся на «Ростов». На лавке уже там будет Андрей Иван. Мы на него рассчитываем.

– Как вы оцените игру центральных защитников? Смогут ли они играть на два фронта, если команда выйдет в групповой этап турнира?

– На два фронта – да, но мы же видим, что в других команд центральные защитники редко меняются. Потому что они мало бегают. Наши центральные защитники хорошо играют.

– Не кажется ли вам, что в последних играх Кристиан Рамирес сдал?

– У него есть проблемы в обороне при игре один в один, но в плане атаки он действует остро. Может сыграть сам, может прострелить, голевую отдал в этом матче.

– Можно говорить, что Смолов в этом сезоне не уйдет из команды?

– Можно говорить, что он не уйдет. Мы ждем, что он нам поможет.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Шалимов Игорь
Комментарии (26)
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карасевщина
1503000653
при шалимове все сдадут скоро надо менять тренера
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Кулёк соли
1503001585
Вот и славненько! Испортит его закордония.
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zico2205
1503004652
А мне без Смолова Краснодар больше нравится...А когда Федя играет- остальные только смотрят...
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GeorgeXIII
1503017795
пройдут црвену звезду
Ответить
a-rakhmatov
1503024554
Вот и хорошо!!!...такой Федя быкам самим нужен)
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bashnat013
1503026207
честно говоря краснодару с этим тренером даже в еврокубки будет тяжело пробиться в этом году
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Одинокий волк Маквейд
1503027017
Хорошо играли, весело. В Белграде нужно также играть в атаку, забить на один больше.
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Svoysvoemubrat
1503027766
Уверен, наши пройдут дальше, смотрятся сильнее сербов.
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Сибирь за Спартак
1503028815
Писали, что Федя 15-й номер в Спартаке застолбил уже. Неужели наша пресса может врать?
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СШГЭС
1503029853
Лично я не заметил, чтобы выход Смолова усилил Краснодар.
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