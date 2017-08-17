В «Спартаке» прошел командный разговор по итогам поражения от ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов отметил, что в команде состоялся обстоятельный разговор по итогам матча с ЦСКА в 6-м туре РФПЛ. Красно-белые в принципиальном дерби уступили в гостях со счетом 1:2.

«После ЦСКА был командный разговор. Верю, что он пойдет на пользу уже в ближайшем матче. Давление в «Спартаке» всегда сильнее, чем в других клубах. Но нужно выбираться», – заявил Самедов.

«Спартак» в нынешнем сезоне в шести сыгранных матчах чемпионата России набрал лишь восемь очков.