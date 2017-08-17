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    В «Спартаке» прошел командный разговор по итогам поражения от ЦСКА

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов отметил, что в команде состоялся обстоятельный разговор по итогам матча с ЦСКА в 6-м туре РФПЛ. Красно-белые в принципиальном дерби уступили в гостях со счетом 1:2.

    «После ЦСКА был командный разговор. Верю, что он пойдет на пользу уже в ближайшем матче. Давление в «Спартаке» всегда сильнее, чем в других клубах. Но нужно выбираться», – заявил Самедов.

    «Спартак» в нынешнем сезоне в шести сыгранных матчах чемпионата России набрал лишь восемь очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2017 13:02
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -56

      Krovostok. 17 августа 2017, 17:06

      Побакланили и разошлись.

      2
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 17 августа 2017, 16:14

      Вот это дело, игроки внутри команды разберутся кто и где косячит, тут не отвертишься, это не журналюгам лапшу вешать. Все наладится, уверен.

      6
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 17 августа 2017, 13:56

      лучше бы разобрались почему Комбаров перестал бежать за Головиным при первом прощенном мяче

      -1
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      Рейтинг: +100697

      zigbert > alexivanof197 17 августа 2017, 14:09

      У меня тот же вопрос к Комбарову.Из таких эпизодов и получаются проигранные матчи.

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ > alexivanof197 17 августа 2017, 15:05

      Да ладно ясень - пень Гинер купил Комбарова! Селихова!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > _Kesh_Suntar_ 17 августа 2017, 15:09

      при чем здесь Гинер- чемпионскую спесь надо сбить с игроков

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > alexivanof197 17 августа 2017, 16:43

      Устарел.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > _Kesh_Suntar_ 17 августа 2017, 16:47

      ещё самедова и карреру.

      -1
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