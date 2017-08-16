Курьезный автогол «Янг Бойза» принес ЦСКА победу в Берне

Завершился первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов между швейцарским «Янг Бойзом» и московским ЦСКА. Представляем вашему вниманию единственный гол встречи, который хозяева провели в собственные ворота.
1:0 – Нуху, 90+1 (в свои ворота)
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«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.
Источник: Twitter
Чалов косячил но хоть и играл, а здоровый нигер это ппц полный, ну Миланов как то не очень после Дзагоева...
Фарт на стороне ЦСКА очки в копилку , ну и повеселее дома играть