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Курьезный автогол «Янг Бойза» принес ЦСКА победу в Берне

16 августа 2017, 00:06
59

Завершился первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов между швейцарским «Янг Бойзом» и московским ЦСКА. Представляем вашему вниманию единственный гол встречи, который хозяева провели в собственные ворота.

1:0 – Нуху, 90+1 (в свои ворота)

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

Источник: Twitter
Лига чемпионов Янг Бойз ЦСКА Нуху Касим
Комментарии (59)
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Mr Rikko
1502835029
Ну так или иначе... Победа есть победа, тем более на выезде!))))
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slavikil
1502835034
Игра забудется счет останется
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Вадим 1972
1502846214
Молодцы ! Пусть повезло, зато ПОБЕДА !
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Томь вперёд
1502846925
Пусть и повезло, но победа на выезде! Дома нельзя расслабляться!
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Приус
1502849814
Армейцам прет фортуна уже который раз, лишь бы не отвернулась в нужную минуту.
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СШГЭС
1502851397
Паренек с нехорошей фамилией застрелил своих на радость нашим.
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Сибирь за Спартак
1502853805
У армейцев 100% реализация, один удар в створ и один гол.
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Одинокий волк Маквейд
1502855485
Акинфеев хорошо сыграл, да и защита в целом.
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portero
1502864922
с победой цска, но смотреть было грустно особенно после замен.
Чалов косячил но хоть и играл, а здоровый нигер это ппц полный, ну Миланов как то не очень после Дзагоева...
Фарт на стороне ЦСКА очки в копилку , ну и повеселее дома играть
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OfaZavr
1502867760
Главное победа и гол на их поле. С победой армейцы!
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