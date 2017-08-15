Бутенко: «На удаление в игре с «Зенитом» Уциева спровоцировал судья»

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко в эфире телеканала «Наш футбол» дал оценку эпизоду из матча шестого тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом» (4:0), когда вторую желтую карточку получил защитник чеченцев Ризван Уциев.

Напомним, поединок обслуживал московский рефери Игорь Федотов.

– Не считаете ли вы, что судья спровоцировал Уциева, не дав свисток в предшествующем эпизоде, где имел место фол на самом Ризване?

– Вы сами ответили на свой вопрос. Арбитр спровоцировал Уциева на получение абсолютно заслуженной желтой карточки.