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    Бутенко: «На удаление в игре с «Зенитом» Уциева спровоцировал судья»

    Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко в эфире телеканала «Наш футбол» дал оценку эпизоду из матча шестого тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом» (4:0), когда вторую желтую карточку получил защитник чеченцев Ризван Уциев.

    Напомним, поединок обслуживал московский рефери Игорь Федотов.

    – Не считаете ли вы, что судья спровоцировал Уциева, не дав свисток в предшествующем эпизоде, где имел место фол на самом Ризване?

    – Вы сами ответили на свой вопрос. Арбитр спровоцировал Уциева на получение абсолютно заслуженной желтой карточки.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2017 21:10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +571

      RJM555 16 августа 2017, 09:37

      бутенко на публику играет как будто сам не ошибался.

      -1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 16 августа 2017, 07:00

      Судья и провокатор - страшное сочетание.

      7
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 16 августа 2017, 06:41

      Бутенко, забирай свисток у Федотова, выходи на поле и покажи как надо.

      6
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 16 августа 2017, 06:06

      Судья никого не провоцировал, просто он занимается не своим делом, ему бы по ТВ языком молоть, а тут свисток дали.

      9
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      Рейтинг: +61

      ЭМФ 16 августа 2017, 05:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      С Луневым,базара ноль он прокосячил,но в эпизоде с Кришито у Уциева сдали нервы и я считаю что это проблемы у самого футболиста ( тем более капитан)!!! Прикиньте каждый начнёт так провоцироваться из-за судейских решений,тогда травмы и драки будут в каждом матче!!!

      -4
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      Рейтинг: +11239

      alp 15 августа 2017, 23:52

      москвич не будет москвичем если хоть как нибудь не принизит успехи Зенита

      -1
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      Рейтинг: +68

      ribo93 15 августа 2017, 23:22

      если бы да кабы, получается если судья ошибается в каком то эпизоде то каждому нужно специально удаляться?

      0
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      Рейтинг: +182

      vaenruk 15 августа 2017, 23:00

      Судья заставил его идти в подкат сзади в центре поля?

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная > vaenruk 15 августа 2017, 23:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А ты как думал? Он мысленно управлял Уциевым

      -7
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      Рейтинг: +665

      Snerg > vaenruk 15 августа 2017, 23:21

      нет просто судья должен был свистнуть фол кришито когда он ударил уциева), а тот не свистнул , уциев решил отмстить

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