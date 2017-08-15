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  • Бутенко: «На удаление в игре с «Зенитом» Уциева спровоцировал судья»

Бутенко: «На удаление в игре с «Зенитом» Уциева спровоцировал судья»

15 августа 2017, 21:10
10

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко в эфире телеканала «Наш футбол» дал оценку эпизоду из матча шестого тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом» (4:0), когда вторую желтую карточку получил защитник чеченцев Ризван Уциев.

Напомним, поединок обслуживал московский рефери Игорь Федотов.

– Не считаете ли вы, что судья спровоцировал Уциева, не дав свисток в предшествующем эпизоде, где имел место фол на самом Ризване?

– Вы сами ответили на свой вопрос. Арбитр спровоцировал Уциева на получение абсолютно заслуженной желтой карточки.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Уциев Ризван Федотов Игорь
Комментарии (10)
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vaenruk
1502827236
Судья заставил его идти в подкат сзади в центре поля?
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ribo93
1502828548
если бы да кабы, получается если судья ошибается в каком то эпизоде то каждому нужно специально удаляться?
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alp
1502830326
москвич не будет москвичем если хоть как нибудь не принизит успехи Зенита
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ЭМФ
1502851044
С Луневым,базара ноль он прокосячил,но в эпизоде с Кришито у Уциева сдали нервы и я считаю что это проблемы у самого футболиста ( тем более капитан)!!! Прикиньте каждый начнёт так провоцироваться из-за судейских решений,тогда травмы и драки будут в каждом матче!!!
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СШГЭС
1502852809
Судья никого не провоцировал, просто он занимается не своим делом, ему бы по ТВ языком молоть, а тут свисток дали.
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Сибирь за Спартак
1502854870
Бутенко, забирай свисток у Федотова, выходи на поле и покажи как надо.
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Одинокий волк Маквейд
1502856021
Судья и провокатор - страшное сочетание.
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RJM555
1502865429
бутенко на публику играет как будто сам не ошибался.
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