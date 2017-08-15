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Стрепетов считает, что Шатову нужно успокоиться

15 августа 2017, 08:17
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Бывший тренер «Зенита» Алексей Стрепетов уверен, что на неуверенной игре голкипера Андрея Лунева сказывается постоянная ротация центральных защитников, с которыми он не может найти общий язык. Специалист также отметил и проблемы, связанные с языковым барьером.

В матче седьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» сыграет в Перми с «Амкаром». Игра пройдет в воскресенье, 20 августа, в 15:00 по московскому времени.

После шести туров «Зенит» единолично лидирует в турнирной таблице, имея на своем счету 16 очков.

— Почему Лунев нервничает в последнее время?

— Трудно сказать. Мог сыграть как последний защитник, выбить мяч ногой. Наверное, сказывается то, что пара центральных защитников меняется. Вратарь должен привыкнуть к линии обороны, найти взаимопонимание с защитниками. Мы видим, что Лунев мало руководит обороной, нет «подсказа». Может, сказывается языковой барьер.

— Как в целом выглядит оборона «Зенита»?

— Не скажешь, что она непроходима. Маммана ярко провел матч со «Спартаком». Потом стал играть как-то вальяжно, расслаблено. Передачу может дать опасную для своих ворот. Обыгрывает у штрафной. Словом – на грани фола. Центральный защитник должен действовать строго. Как раз это видно на примере Ивановича – вот уж кто старается, из кожи вон лезет. Другое дело, что возможности не все позволяют. В игре против «Ахмата» неважно выглядел правый фланг. Кузяев много внимания уделял атаке, середине поля, Терентьев часто оставался перед штрафной один. С этим, наверное, связана его замена на Анюкова.

— Игру «Зенита» ведет Паредес?

— Да. Его сравнивают с Данни. Но это два разных футболиста. Шатов, Дриусси, Кокорин во многом завязаны на Паредесе. Но сказать, что между футболистами атакующей линии «Зенита» хорошие взаимосвязи, нельзя. Они только нащупываются. Тот же Дриусси в игре с «Ахматом» выпадал, стал заметен только в концовке. Что касается Шатова, то Манчини адресует ему претензии прямо по ходу матча. Много потерь, много уходов в середину, нет прострелов в штрафную. Шатову надо чаще угрожать воротам.

— В чем его проблемы?

— Был перерыв из-за травмы. Олег выглядел хорошо, когда чувствовал себя лидером. Сейчас пытается доказать свою состоятельность. Ему надо успокоиться. И вернуть свои лучшие качества.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Анюков Александр Иванович Бранислав Шатов Олег Терентьев Денис Лунев Андрей Кузяев Далер Паредес Леандро Маммана Эмануэль
Комментарии (1)
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zenitforever2015
1502791311
Да уж, собирись Олежка! Верим в тебя.
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