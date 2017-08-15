Орлов: «Уциев непрофессионально себя повел, невольно помог «Зениту»

Футбольный телекомментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов считает, что на результат матча с «Ахматом» повлияло несколько факторов. Это и удаление капитана грозненцев Уциева, а также пропущенный судьями эпизод с игрой голкипера «Зенита» Лунева руками за пределами штрафной площади.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Ахмат» закончился со счетом 4:0. «Зенит» после этой победы единолично возглавил турнирную таблицу, записав на свой счет 16 очков. Грозненцы с девятью очками идут на шестой позиции.

– Кто остановит такой «Зенит»?

– Надо смотреть на матч в сухом остатке. Капитан «Ахмата» Уциев невольно помог петербуржцам. Ну нельзя удаляться в такой встрече! Ну что это такое? Игрок должен держать себя в руках. Это же опытный футболист, непрофессионально себя повел.

Что касается «Зенита», то победа над «Спартаком» освятила новый стадион! Поставила определенную планку. Теперь нужно играть так же, как с москвичами. И дело даже не в голах, а в самоотдаче. Вы же видели настрой? На любом участке поля!

– Кого особо отметили бы?

– Ребята из Аргентины – с особой футбольной культурой. Посмотрите, как мало времени они тратят на обработку мяча. До его приема, они уже знают, что будут с ним делать. Этим и отличаются от наших. Другой игровой интеллект.

– Кокорин вновь восхитил?

– Да, да. Кокорюшка, как называют его болельщики (смеется). Абсолютно другой человек. Можно только порадоваться, что в России есть футболисты, способные так преображаться.

– Но в одиночку 35 голов он не забьет…

– Нет. Но Дзюба должен помочь.

– Поможет ли?

– Я верю, что Артем «Зениту» пригодится. На это настроен и Роберто Манчини. Много еще матчей впереди, будет меняться тактика. В обойме нужно иметь разных исполнителей.

– Но Дзюба в нынешний футбол Манчини не вписывается?

– Дело скорее не в игровых принципах, а в физических кондициях. Артем еще не набрал оптимальную форму, но подходит к ней. Ну чего сейчас рассуждать? Раз команда на ходу, играет, значит, Дзюбе тоже будет легко вписаться. Ведь какие пасы отдают партнеры? Видели голевую передачу Кокорина на Жиркова? Великолепное исполнение! В лучших традициях – с подкруткой от вратаря. И все-таки был в этой встрече один момент, когда судья сплоховал…

– Имеете в виду эпизод, когда Лунев сыграл руками за пределами штрафной?

– Да… А как бы наказали Лунева?

– Удалили бы.

– Ну конечно! Голкипер нарушил правила. Надо наказывать…Правда, «Зенит» уже вел в счете, но все равно. У Кононова хорошая команда. Дай бог, чтобы руководство к такому поражению отнеслось с пониманием. Надо подождать и дать тренеру во всем разобраться. Он молодец, что снял Городова, который пропустил шесть голов. Теперь нужно решить вопрос с капитаном Уциевым, чтобы впредь так не подводил.

– Покажи арбитр Луневу красную карточку, думаете, «Ахмат» спас бы матч?

– Во всяком случае, была бы другая интрига. Не знаю…