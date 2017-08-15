Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Орлов: «Уциев непрофессионально себя повел, невольно помог «Зениту»

    Футбольный телекомментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов считает, что на результат матча с «Ахматом» повлияло несколько факторов. Это и удаление капитана грозненцев Уциева, а также пропущенный судьями эпизод с игрой голкипера «Зенита» Лунева руками за пределами штрафной площади.

    Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Ахмат» закончился со счетом 4:0. «Зенит» после этой победы единолично возглавил турнирную таблицу, записав на свой счет 16 очков. Грозненцы с девятью очками идут на шестой позиции.

    – Кто остановит такой «Зенит»?

    – Надо смотреть на матч в сухом остатке. Капитан «Ахмата» Уциев невольно помог петербуржцам. Ну нельзя удаляться в такой встрече! Ну что это такое? Игрок должен держать себя в руках. Это же опытный футболист, непрофессионально себя повел.

    Что касается «Зенита», то победа над «Спартаком» освятила новый стадион! Поставила определенную планку. Теперь нужно играть так же, как с москвичами. И дело даже не в голах, а в самоотдаче. Вы же видели настрой? На любом участке поля!

    – Кого особо отметили бы?

    – Ребята из Аргентины – с особой футбольной культурой. Посмотрите, как мало времени они тратят на обработку мяча. До его приема, они уже знают, что будут с ним делать. Этим и отличаются от наших. Другой игровой интеллект.

    – Кокорин вновь восхитил?

    – Да, да. Кокорюшка, как называют его болельщики (смеется). Абсолютно другой человек. Можно только порадоваться, что в России есть футболисты, способные так преображаться.

    – Но в одиночку 35 голов он не забьет…

    – Нет. Но Дзюба должен помочь.

    – Поможет ли?

    – Я верю, что Артем «Зениту» пригодится. На это настроен и Роберто Манчини. Много еще матчей впереди, будет меняться тактика. В обойме нужно иметь разных исполнителей.

    – Но Дзюба в нынешний футбол Манчини не вписывается?

    – Дело скорее не в игровых принципах, а в физических кондициях. Артем еще не набрал оптимальную форму, но подходит к ней. Ну чего сейчас рассуждать? Раз команда на ходу, играет, значит, Дзюбе тоже будет легко вписаться. Ведь какие пасы отдают партнеры? Видели голевую передачу Кокорина на Жиркова? Великолепное исполнение! В лучших традициях – с подкруткой от вратаря. И все-таки был в этой встрече один момент, когда судья сплоховал…

    – Имеете в виду эпизод, когда Лунев сыграл руками за пределами штрафной?

    – Да… А как бы наказали Лунева?

    – Удалили бы.

    – Ну конечно! Голкипер нарушил правила. Надо наказывать…Правда, «Зенит» уже вел в счете, но все равно. У Кононова хорошая команда. Дай бог, чтобы руководство к такому поражению отнеслось с пониманием. Надо подождать и дать тренеру во всем разобраться. Он молодец, что снял Городова, который пропустил шесть голов. Теперь нужно решить вопрос с капитаном Уциевым, чтобы впредь так не подводил.

    – Покажи арбитр Луневу красную карточку, думаете, «Ахмат» спас бы матч?

    – Во всяком случае, была бы другая интрига. Не знаю…

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.08.2017 07:19
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 августа 2017, 17:43

      Уциев парень горячий!!!.... и это сыграло в пользу Зени

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Тим2015 15 августа 2017, 13:50

      Уциев подвел команду , судья это другой вопрос

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +901

      Krics 15 августа 2017, 13:27

      Блин кто скажет , что с Геной произошло, как будто другой адекватный человек, не предвзятый , все по делу.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 августа 2017, 13:15

      Кононов распустил команду, дисциплина упала, от того и куча желтых карточек. При Рахимове такого бардака не было.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 августа 2017, 12:31

      Это не вина Уциева-а вина полностью на судье купленном вами.И в целом на всей команде -позор вам так выигрывать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik > Диктор 15 августа 2017, 14:54

      Уциев наиграл на красную.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      aviator117 15 августа 2017, 12:04

      Приезжай я тебе две удочки подарю и ты забудешь про футбол!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 15 августа 2017, 11:50

      орлов всегда непрофессионален а его чето не удаляют из эфира

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Borz1 15 августа 2017, 11:04

      Кришито должен был бы удален,а не Уциев

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 15 августа 2017, 09:23

      Вроде все по делу сказал. У людей уже привычка на слова Орлова лить грязь не смотря даже что он там сказал

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +80

      ArtAlex007 > isa361 15 августа 2017, 10:00

      Большинство, к сожалению, даже не читают материал =)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      МасСуд 15 августа 2017, 09:07

      старое говно ты, пиздобол орлов... когда же ты сдохнешь... за.бал уже своим маразмом

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11