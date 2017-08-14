Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов: «Зачем «Спартаку» Нойштедтер? У него своих Нойштедтеров хватает»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Спартак» не должен приобретать полузащитника «Фенербахче» Романа Нойштедтера.

    Ранее агент 29-летнего россиянина заявил, что турецкий клуб требует за трансфер футболиста 8 миллионов евро, в то время как красно-белые готовы предложить за игрока 3 миллиона.

    «Зачем «Спартаку» Нойштедтер? У него своих Нойштедтеров хватает. Не кажется ли, что «Спартак» стал чемпионом и не знает, что делать. То есть это стало для него неожиданностью. Не было сделано своевременно шагов для дальнейшего развития, с прицелом участия в Лиге чемпионов», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.08.2017 20:46
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 августа 2017, 10:13

      Прямо в точку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 15 августа 2017, 01:01

      Впервые " бубен " прав , таких дубов как Нойштедтер у них хватает , еще с тех времён - когда он играл ......

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Ivan_orvos 14 августа 2017, 23:56

      если бы не российское гражданство, стоил бы 1-1.5 миллиона.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 14 августа 2017, 22:49

      Александру Бубнову трудно это понять, что немец в команде для порядка и дисциплины. А за что тогда просят 8 миллионов. За Немецкую фамилию.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 14 августа 2017, 22:13

      А до этого они знали что делать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 14 августа 2017, 22:02

      зачем бубнову лишний 3,14здешь ? он уже одолел...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +761

      martin gore > 84aivengo 14 августа 2017, 22:48

      это не ...здешь как вы изволили выразится, а реальное положение в команде, а если не нравится мнение такого человека как Бубнов, то можно и не читать его вообще.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 14 августа 2017, 21:30

      Ничего хорошего, к сожалению, Спартак в этом сезоне не ждет!!! Ну это было прогнозируемо, особенно после заявления Федуна о том, что для достойного выступления в ЛЧ нужны игроки совершенно другого уровня! Чего еще мы ждем после таких слов руководителя клуба!!!???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 14 августа 2017, 21:27

      Золотые слова! ! !
      Ты как никогда прав.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 августа 2017, 21:19

      Уроды из руководства Спартака не совершили вовремя нужных трансферов -вот и все.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +761

      martin gore 14 августа 2017, 21:12

      вот тут согласен

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11