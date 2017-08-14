Бубнов: «Зачем «Спартаку» Нойштедтер? У него своих Нойштедтеров хватает»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Спартак» не должен приобретать полузащитника «Фенербахче» Романа Нойштедтера.

Ранее агент 29-летнего россиянина заявил, что турецкий клуб требует за трансфер футболиста 8 миллионов евро, в то время как красно-белые готовы предложить за игрока 3 миллиона.

«Зачем «Спартаку» Нойштедтер? У него своих Нойштедтеров хватает. Не кажется ли, что «Спартак» стал чемпионом и не знает, что делать. То есть это стало для него неожиданностью. Не было сделано своевременно шагов для дальнейшего развития, с прицелом участия в Лиге чемпионов», – сказал Бубнов.