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  • Бубнов: «Зачем «Спартаку» Нойштедтер? У него своих Нойштедтеров хватает»

Бубнов: «Зачем «Спартаку» Нойштедтер? У него своих Нойштедтеров хватает»

14 августа 2017, 20:46
11

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Спартак» не должен приобретать полузащитника «Фенербахче» Романа Нойштедтера.

Ранее агент 29-летнего россиянина заявил, что турецкий клуб требует за трансфер футболиста 8 миллионов евро, в то время как красно-белые готовы предложить за игрока 3 миллиона.

«Зачем «Спартаку» Нойштедтер? У него своих Нойштедтеров хватает. Не кажется ли, что «Спартак» стал чемпионом и не знает, что делать. То есть это стало для него неожиданностью. Не было сделано своевременно шагов для дальнейшего развития, с прицелом участия в Лиге чемпионов», – сказал Бубнов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Фенербахче Нойштедтер Роман Бубнов Александр
Комментарии (11)
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Britan
1502734373
вот тут согласен
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Диктор
1502734762
Уроды из руководства Спартака не совершили вовремя нужных трансферов -вот и все.
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Юрэс
1502735240
Золотые слова! ! ! Ты как никогда прав.
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Сильвербой
1502735450
Ничего хорошего, к сожалению, Спартак в этом сезоне не ждет!!! Ну это было прогнозируемо, особенно после заявления Федуна о том, что для достойного выступления в ЛЧ нужны игроки совершенно другого уровня! Чего еще мы ждем после таких слов руководителя клуба!!!???
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84aivengo
1502737346
зачем бубнову лишний 3,14здешь ? он уже одолел...
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порт
1502738000
А до этого они знали что делать?
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raritet
1502740184
Александру Бубнову трудно это понять, что немец в команде для порядка и дисциплины. А за что тогда просят 8 миллионов. За Немецкую фамилию.
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Ivan_orvos
1502744165
если бы не российское гражданство, стоил бы 1-1.5 миллиона.
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VikNMar
1502748116
Впервые " бубен " прав , таких дубов как Нойштедтер у них хватает , еще с тех времён - когда он играл ......
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OfaZavr
1502781196
Прямо в точку.
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