Агент: «Фенербахче» хочет продать Нойштедтера за 8 миллионов, «Спартак» более 3 платить не согласен»

Агент Доган Эрджан, представляющий интересы защитника «Фенербахче» Романа Нойштедтера, рассказал, что «Спартак», заинтересованный в услугах россиянина, не готов платить ту сумму, которую хочет получить стамбульский клуб.

«Ко мне обращались представители «Фенербахче» и спрашивали по поводу варианта продать Нойштедтера за 8 миллионов евро. «Спартак» заинтересован в игроке, в том числе из-за российского паспорта, но москвичи предлагают лишь 3 миллиона», – приводит слова Эрджана Ajansspor.

Недавно в СМИ появилась информация, что красно-белые подняли предложение по Нойштедтеру до 5 миллионов евро.