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    Агент: «Фенербахче» хочет продать Нойштедтера за 8 миллионов, «Спартак» более 3 платить не согласен»

    Агент Доган Эрджан, представляющий интересы защитника «Фенербахче» Романа Нойштедтера, рассказал, что «Спартак», заинтересованный в услугах россиянина, не готов платить ту сумму, которую хочет получить стамбульский клуб.

    «Ко мне обращались представители «Фенербахче» и спрашивали по поводу варианта продать Нойштедтера за 8 миллионов евро. «Спартак» заинтересован в игроке, в том числе из-за российского паспорта, но москвичи предлагают лишь 3 миллиона», – приводит слова Эрджана Ajansspor.

    Недавно в СМИ появилась информация, что красно-белые подняли предложение по Нойштедтеру до 5 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2017 17:35
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 15 августа 2017, 13:35

      8 миллионов они могут просить только если не хотят чтобы он ушел. Но зачем им это? Он и нам-то разве что для паспорта... Может, этот агент не агент?

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 14 августа 2017, 23:50

      Турки с ума сошли? Забыли, как Федя возил этого полурусского в прошлом сезоне ЛЕ?
      Это все наш лимит на легионеров.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 августа 2017, 20:13

      он и бесплатно не нужен

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 августа 2017, 20:01

      Не стоит он таких денег.

      0
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      Рейтинг: +14

      karbofoss 14 августа 2017, 19:56

      Стоимость на трансфермаркете 3 млн., со стрелкой вниз! 8 это неадекватно

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2017, 19:10

      За него ещё Фенербахче должен Спартаку 8 миллионов доплатить.

      1
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 14 августа 2017, 19:00

      Ему цена не 8 лямов,а 800 тысяч рублей и то жалко.

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 14 августа 2017, 18:53

      правильно турецкие клубы частные и хотят зарабатывать что им тоже за копейки продавать как наши мешки делают

      0
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 14 августа 2017, 18:31

      та нахрена он нужен, он бревно.....

      2
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 14 августа 2017, 18:27

      Он вообще мертвый, как он в Германии смог столько отыграть непонятно!

      2
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