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  • Агент: «Фенербахче» хочет продать Нойштедтера за 8 миллионов, «Спартак» более 3 платить не согласен»

Агент: «Фенербахче» хочет продать Нойштедтера за 8 миллионов, «Спартак» более 3 платить не согласен»

14 августа 2017, 17:35
19

Агент Доган Эрджан, представляющий интересы защитника «Фенербахче» Романа Нойштедтера, рассказал, что «Спартак», заинтересованный в услугах россиянина, не готов платить ту сумму, которую хочет получить стамбульский клуб.

«Ко мне обращались представители «Фенербахче» и спрашивали по поводу варианта продать Нойштедтера за 8 миллионов евро. «Спартак» заинтересован в игроке, в том числе из-за российского паспорта, но москвичи предлагают лишь 3 миллиона», – приводит слова Эрджана Ajansspor.

Недавно в СМИ появилась информация, что красно-белые подняли предложение по Нойштедтеру до 5 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Фенербахче Нойштедтер Роман
Комментарии (19)
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STAFOR13
1502721664
ахахах, они его в другой клуб и за 2 не продадут, только из за паспорта берут, Спартак свободно может приобрести лучше Семёнова из Ахмата за 4-5 млн, только игрок более лучше чем Нойштедтер, Рома поломал себе карьеру переездом и пожеланием его жены играть в Турции а не в России, а мог бы перейти в Рубин или ЦСКА тогда и был бы игроком стартового состава, даже в цене на трансфермаркете потерял с 8 млн упал до 3х, пускай и дальше слушает свою жену как каблук, поломал себе карьеру
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dok66
1502721968
Какие 8 лямов ! ? За 8 можно найти добротного игрока в Европе или Южной Америке ! А паспорт - это просто паспорт гражданина .
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acer2003
1502722432
Даже 3 за него баснословные деньги !! Вот что паспорт РФ и лимит делает )))
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Leon_ARS
1502723485
Не стоит он 8 лямов, два, и то с натяжкой, и только из-за паспорта.
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Евгений Агеев
1502724457
Он вообще мертвый, как он в Германии смог столько отыграть непонятно!
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ПаХан638
1502724718
та нахрена он нужен, он бревно.....
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DZHEK_VOROBEY1987
1502726400
Ему цена не 8 лямов,а 800 тысяч рублей и то жалко.
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OfaZavr
1502727011
За него ещё Фенербахче должен Спартаку 8 миллионов доплатить.
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Argon
1502743853
Турки с ума сошли? Забыли, как Федя возил этого полурусского в прошлом сезоне ЛЕ? Это все наш лимит на легионеров.
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momwig_
1502793325
8 миллионов они могут просить только если не хотят чтобы он ушел. Но зачем им это? Он и нам-то разве что для паспорта... Может, этот агент не агент?
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