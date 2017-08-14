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    Бабаев: «Не буду лукавить – конечно же, принципиально было победить «Спартак»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил принципиальность победы над «Спартаком» в столичном дерби, особенно учитывая две неудачи в последних играх с «Локомотивом» и «Рубином». Функционер отметил волевые качества футболистов армейского клуба, что позволило вырвать волевую победу.

    Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.

    В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом», а «Спартак» на своем поле примет «Локомотив».

    – В первом тайме преимущество, как мне кажется, было на стороне ЦСКА. Мы имели несколько очень хороших моментов, вполне могли реализовать хотя бы один из них. У «Спартака» шансов почти не было. Вторая половина, конечно же, началась для нас крайне неудачно. Пропущенный гол – абсолютно нелепый. Подумалось даже, что какая-то карма... Ведь второй уже подряд матч со «Спартаком» складывался по одному и тому же сценарию: мы имеем преимущество, не забиваем, а потом пропускаем.

    Команда оказалась в легком нокдауне после такого развития событий. Потеряли нити игры, где-то «Спартак» перехватил инициативу. Но тем ценнее итоговая победа. Ребята – молодцы, проявили волевые качества.

    – Принципиально вообще было обыграть «Спартак» именно сегодня?

    – Не буду лукавить – конечно же, принципиально. Тем более после двух домашних неудач в играх с «Локомотивом» и «Рубином». Мы тогда отдали очень много сил, особенно с казанцами, и потерпели не совсем заслуженное поражение. Но в футболе такое случается, поэтому крайне важно было одержать сегодня такую победу – знаковую, статусную. Тем более в преддверии крайне важных матчей в Лиге чемпионов.

    – Этот успех способен стать лекарством от прежних проблем и придать уверенности в дальнейшем?

    – Да. Победы всегда добавляют положительных эмоций, тем более над таким соперником и в таких обстоятельствах, когда в середине второго тайма все складывалось не в нашу пользу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.08.2017 09:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +81

      FERZZ 14 августа 2017, 09:55

      Головин красава взял инициативу на себя тем придал уверенности парням, итог очевиден. Спасибо Александр!!!

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      Рейтинг: +244

      kara-mba 14 августа 2017, 09:28

      Спасибо Головину и может быть Дзагоеву который дрючил Щенникова за недобегание в штрафную.

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