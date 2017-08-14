Бабаев: «Не буду лукавить – конечно же, принципиально было победить «Спартак»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил принципиальность победы над «Спартаком» в столичном дерби, особенно учитывая две неудачи в последних играх с «Локомотивом» и «Рубином». Функционер отметил волевые качества футболистов армейского клуба, что позволило вырвать волевую победу.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.

В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом», а «Спартак» на своем поле примет «Локомотив».

– В первом тайме преимущество, как мне кажется, было на стороне ЦСКА. Мы имели несколько очень хороших моментов, вполне могли реализовать хотя бы один из них. У «Спартака» шансов почти не было. Вторая половина, конечно же, началась для нас крайне неудачно. Пропущенный гол – абсолютно нелепый. Подумалось даже, что какая-то карма... Ведь второй уже подряд матч со «Спартаком» складывался по одному и тому же сценарию: мы имеем преимущество, не забиваем, а потом пропускаем.

Команда оказалась в легком нокдауне после такого развития событий. Потеряли нити игры, где-то «Спартак» перехватил инициативу. Но тем ценнее итоговая победа. Ребята – молодцы, проявили волевые качества.

– Принципиально вообще было обыграть «Спартак» именно сегодня?

– Не буду лукавить – конечно же, принципиально. Тем более после двух домашних неудач в играх с «Локомотивом» и «Рубином». Мы тогда отдали очень много сил, особенно с казанцами, и потерпели не совсем заслуженное поражение. Но в футболе такое случается, поэтому крайне важно было одержать сегодня такую победу – знаковую, статусную. Тем более в преддверии крайне важных матчей в Лиге чемпионов.

– Этот успех способен стать лекарством от прежних проблем и придать уверенности в дальнейшем?

– Да. Победы всегда добавляют положительных эмоций, тем более над таким соперником и в таких обстоятельствах, когда в середине второго тайма все складывалось не в нашу пользу.