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  • Веденеев: «Зенит» блестяще воспользоваться удалением Уциева»

Веденеев: «Зенит» блестяще воспользоваться удалением Уциева»

14 августа 2017, 08:03
4

Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев рассказал о том, что ему понравилось в матче «Зенита» с «Ахматом». Специалист отметил правильный настрой всей команды, а также игроков, вышедших на замену, что позволило получить нужный результат.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Ахмат» закончился со счетом 4:0. «Зенит» после этой победы единолично возглавил турнирную таблицу, записав на свой счет 16 очков. Грозненцы с девятью очками идут на шестой позиции.

– Понравилось, что все старались – все 14 игроков, вышедших на поле. И не просто старались, а качественно выполнили установку. Очень хорошо оборонялись, и особенно – в те стартовые минут 10-15, когда в атаке не получалось, были частыми потери мяча и требовалось бежать к своим воротам. Настрой был правильный, играли с полной самоотдачей. Вот это мне понравилось больше всего.

– Игра «Зенита» разбилась на два фрагмента – до и после удаления игрока гостей. Это было заметно?

– Да, после удаления Уциева игра превратилась в реализацию численного преимущества. Отмечу, что «Зенит» блестяще воспользоваться тем, что соперник остался вдесятером. Добился тотального превосходства и умело реализовал создаваемые моменты. Кстати говоря, зачастую мы видим, что команды не знают, что делать, когда получают большинство, а порой начинают играть даже хуже. «Зенит» распорядился шансом эффективно. Во многом потому, что хорошо двигался – причем и до удаления Уциева тоже.

– «Ахмат» не слишком ли смело начал игру – так, словно перед ним аутсайдер?

– Сразу было видно, что, в отличие от многих команд, которые играют на выезде с «Зенитом», «Ахмат» не собирается прижиматься к своим воротам. Что ж, тем самым гости облегчили задачу «Зениту». Оставляя за спиной защитников пространство, «Ахмат» давал возможность зенитовцам делать множество фланговых прострелов на линию вратарской площадки. Проходы по флангам и эти прострелы фактически и решили судьбу матча.

Вероятно, перед Кононовым руководством клуба поставлена задача играть в зрелищный, атакующий футбол, несмотря ни на что. Безусловно, это замечательно, но должны быть в арсенале команды разные тактические варианты ведения игры. Тем более если она приехала играть с «Зенитом» в Санкт-Петербург. Иногда нужно упереться в обороне, сесть поближе к своим воротам. А бежать на нынешний «Зенит» с шашками наголо чревато большими неприятностями.

– Удаление Уциева разрушило «Ахмат»?

– У «Ахмата» были моменты. Были и судейские ошибки, одна из которых стала для гостей роковой. Речь не об Уциеве. За игру рукой за пределами штрафной арбитр был обязан удалить голкипера «Зенита» с поля. И тогда, думаю, результат при игре десять на десять был бы иным.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Уциев Ризван Веденеев Сергей
Комментарии (4)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Диктор
1502687403
Вот и вся ваша победа-ошибки (якобы) судьи-позор вам.
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RUSARM
1502700092
Позорная победа,судьи купленные-газпрём рулит!! Не забывайте про бумеранг,позорники,вместе со своим Птицыным комментатором!!
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Popularov
1502703654
Машина Манчини. Кто её остановит? Только система видео помощи арбитрам (VAR) ПОМОЖЕТ остановить Зенит и прекратить судейские ТРЕЛИ в пользу Зенита! Только введение видео повторов сможет побороть судейскую коррупцию в нашем футболе! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат! Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! Арбитр Федотов ПОМОГ Зениту разгромно победить Ахмат!!! Лунёв УМЫШЛЕННО отбивает мяч рукой за пределами штрафной! Федотов и боковые ПРЕКРАСНО всё видят, но МОЛЧИТ Федотов, как в рот ГАЗПРОМОВСКОЙ воды НАБРАЛ! Это ГРУБАЯ ошибка Федотова в пользу Зенита! Федотов знает, что его отмажут и поэтому не удалил Лунёва, за умышленную игру рукой за пределами штрафной. Лунёв, руками, помешал сопернику перехватить мяч и забить гол! 4-й гол Жирков забивал из ОФСАЙДА!!! Хотя это ничего не меняет, только счёт. Что три - ноль, что четыре - ноль, дают всего ТРИ очка!!!! Федотов ЯВНО помогал Зениту и помог Зениту выиграть. Есть новый ВТОРОЙ судейский скандал в этом туре! Что ни тур, то скандал арбитров!!!
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