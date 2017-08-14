Веденеев: «Зенит» блестяще воспользоваться удалением Уциева»

Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев рассказал о том, что ему понравилось в матче «Зенита» с «Ахматом». Специалист отметил правильный настрой всей команды, а также игроков, вышедших на замену, что позволило получить нужный результат.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Ахмат» закончился со счетом 4:0. «Зенит» после этой победы единолично возглавил турнирную таблицу, записав на свой счет 16 очков. Грозненцы с девятью очками идут на шестой позиции.

– Понравилось, что все старались – все 14 игроков, вышедших на поле. И не просто старались, а качественно выполнили установку. Очень хорошо оборонялись, и особенно – в те стартовые минут 10-15, когда в атаке не получалось, были частыми потери мяча и требовалось бежать к своим воротам. Настрой был правильный, играли с полной самоотдачей. Вот это мне понравилось больше всего.

– Игра «Зенита» разбилась на два фрагмента – до и после удаления игрока гостей. Это было заметно?

– Да, после удаления Уциева игра превратилась в реализацию численного преимущества. Отмечу, что «Зенит» блестяще воспользоваться тем, что соперник остался вдесятером. Добился тотального превосходства и умело реализовал создаваемые моменты. Кстати говоря, зачастую мы видим, что команды не знают, что делать, когда получают большинство, а порой начинают играть даже хуже. «Зенит» распорядился шансом эффективно. Во многом потому, что хорошо двигался – причем и до удаления Уциева тоже.

– «Ахмат» не слишком ли смело начал игру – так, словно перед ним аутсайдер?

– Сразу было видно, что, в отличие от многих команд, которые играют на выезде с «Зенитом», «Ахмат» не собирается прижиматься к своим воротам. Что ж, тем самым гости облегчили задачу «Зениту». Оставляя за спиной защитников пространство, «Ахмат» давал возможность зенитовцам делать множество фланговых прострелов на линию вратарской площадки. Проходы по флангам и эти прострелы фактически и решили судьбу матча.

Вероятно, перед Кононовым руководством клуба поставлена задача играть в зрелищный, атакующий футбол, несмотря ни на что. Безусловно, это замечательно, но должны быть в арсенале команды разные тактические варианты ведения игры. Тем более если она приехала играть с «Зенитом» в Санкт-Петербург. Иногда нужно упереться в обороне, сесть поближе к своим воротам. А бежать на нынешний «Зенит» с шашками наголо чревато большими неприятностями.

– Удаление Уциева разрушило «Ахмат»?

– У «Ахмата» были моменты. Были и судейские ошибки, одна из которых стала для гостей роковой. Речь не об Уциеве. За игру рукой за пределами штрафной арбитр был обязан удалить голкипера «Зенита» с поля. И тогда, думаю, результат при игре десять на десять был бы иным.