Веденеев: «Зенит» блестяще воспользоваться удалением Уциева»

Машина Манчини. Кто её остановит?
Только система видео помощи арбитрам (VAR) ПОМОЖЕТ остановить Зенит и прекратить судейские ТРЕЛИ в пользу Зенита!
Только введение видео повторов сможет побороть судейскую коррупцию в нашем футболе!
Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!!
А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!!
Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл.
И чем быстрее, тем лучше!
Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов.
Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат!
Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
Арбитр Федотов ПОМОГ Зениту разгромно победить Ахмат!!!
Лунёв УМЫШЛЕННО отбивает мяч рукой за пределами штрафной!
Федотов и боковые ПРЕКРАСНО всё видят, но МОЛЧИТ Федотов, как в рот ГАЗПРОМОВСКОЙ воды НАБРАЛ!
Это ГРУБАЯ ошибка Федотова в пользу Зенита!
Федотов знает, что его отмажут и поэтому не удалил Лунёва, за умышленную игру рукой за пределами штрафной.
Лунёв, руками, помешал сопернику перехватить мяч и забить гол!
4-й гол Жирков забивал из ОФСАЙДА!!!
Хотя это ничего не меняет, только счёт.
Что три - ноль, что четыре - ноль, дают всего ТРИ очка!!!!
Федотов ЯВНО помогал Зениту и помог Зениту выиграть.
Есть новый ВТОРОЙ судейский скандал в этом туре!
Что ни тур, то скандал арбитров!!!
Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев рассказал о том, что ему понравилось в матче «Зенита» с «Ахматом». Специалист отметил правильный настрой всей команды, а также игроков, вышедших на замену, что позволило получить нужный результат.
Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Ахмат» закончился со счетом 4:0. «Зенит» после этой победы единолично возглавил турнирную таблицу, записав на свой счет 16 очков. Грозненцы с девятью очками идут на шестой позиции.
– Понравилось, что все старались – все 14 игроков, вышедших на поле. И не просто старались, а качественно выполнили установку. Очень хорошо оборонялись, и особенно – в те стартовые минут 10-15, когда в атаке не получалось, были частыми потери мяча и требовалось бежать к своим воротам. Настрой был правильный, играли с полной самоотдачей. Вот это мне понравилось больше всего.
– Игра «Зенита» разбилась на два фрагмента – до и после удаления игрока гостей. Это было заметно?
– Да, после удаления Уциева игра превратилась в реализацию численного преимущества. Отмечу, что «Зенит» блестяще воспользоваться тем, что соперник остался вдесятером. Добился тотального превосходства и умело реализовал создаваемые моменты. Кстати говоря, зачастую мы видим, что команды не знают, что делать, когда получают большинство, а порой начинают играть даже хуже. «Зенит» распорядился шансом эффективно. Во многом потому, что хорошо двигался – причем и до удаления Уциева тоже.
– «Ахмат» не слишком ли смело начал игру – так, словно перед ним аутсайдер?
– Сразу было видно, что, в отличие от многих команд, которые играют на выезде с «Зенитом», «Ахмат» не собирается прижиматься к своим воротам. Что ж, тем самым гости облегчили задачу «Зениту». Оставляя за спиной защитников пространство, «Ахмат» давал возможность зенитовцам делать множество фланговых прострелов на линию вратарской площадки. Проходы по флангам и эти прострелы фактически и решили судьбу матча.
Вероятно, перед Кононовым руководством клуба поставлена задача играть в зрелищный, атакующий футбол, несмотря ни на что. Безусловно, это замечательно, но должны быть в арсенале команды разные тактические варианты ведения игры. Тем более если она приехала играть с «Зенитом» в Санкт-Петербург. Иногда нужно упереться в обороне, сесть поближе к своим воротам. А бежать на нынешний «Зенит» с шашками наголо чревато большими неприятностями.
– Удаление Уциева разрушило «Ахмат»?
– У «Ахмата» были моменты. Были и судейские ошибки, одна из которых стала для гостей роковой. Речь не об Уциеве. За игру рукой за пределами штрафной арбитр был обязан удалить голкипера «Зенита» с поля. И тогда, думаю, результат при игре десять на десять был бы иным.