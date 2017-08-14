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  • Шалимов считает, что «Краснодар» не заслужил победу над «Амкаром»

Шалимов считает, что «Краснодар» не заслужил победу над «Амкаром»

14 августа 2017, 01:23
14

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал оценку матчу шестого тура РФПЛ против пермского «Амкара» (1:1). По его мнению, «быки» на победу не наиграли.

«Итоговый счет закономерен. При счете 1:0 не было обострений, теряли мячи, пропускали контратаки. Моментов у соперника было очень много. А когда мы пропустили, они опять встали сзади. Мы пару моментов создали, но это все не то. Думаю, мы сегодня не заслужили победу.

Не так сделали замены. Когда делаешь ротацию, то думаешь, что выходят свежие люди. В итоге получается, что они не очень свежие. Вот в этом и есть наша большая проблема», – сказал наставник в эфире телеканала «Наш футбол».

«Краснодар» после шести туров занимает пятую строчку в таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Амкар-Пермь Шалимов Игорь
Комментарии (14)
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ДАША Д
1502675685
Так бездарно дома очки терять.... Шалимов должен уйти
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lexa2154
1502678959
Шалимов должен уйти
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bolela_16
1502686924
Шалимов рассуждает, как посторонний обыватель (не пора ли на скамейку...)...
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Argon
1502690583
Что это за тренер такой? "Не так сделали замены. Когда делаешь ротацию, то думаешь, что выходят свежие люди. В итоге получается, что они не очень свежие." Он не знает кто из игроков в какой готовности?
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Чермындыр
1502695340
Как вообще Галицкий мог променять Кононова на это недоразумение? Такой мужик грамотный и такой ляпсус. Даже мне, как человеку, болеющему за ЦСКА, с самого начала было видно, что Шалимов - не уровень Краснодара
Ответить
Krasnodar 123
1502695427
СОБИРАЙ СВОИ ВЕЩИЧКИ И ДОГОНЯЙ ДРУГА ГРИГОРЯНА ПОКА ТОТ ДАЛЕКО НЕ УЕХАЛ!
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BAIv
1502695944
Краснодар с Шалимовым деградйшен, печалька
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спанчес
1502697644
тупые? у амкара 1 очко было, понятно что договорняк
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Бугимен
1502703510
Да,Шалим опустит быков ниже плинтуса!Надо его убирать иначе ЛЕ провалит!Удачи Краснодару ЛЕ!
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Тамхар
1502711175
УХОДИ! Уходи сам! Посмотри на этого армянина из Анжи и уходи!
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