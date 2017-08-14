Шалимов считает, что «Краснодар» не заслужил победу над «Амкаром»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал оценку матчу шестого тура РФПЛ против пермского «Амкара» (1:1). По его мнению, «быки» на победу не наиграли.

«Итоговый счет закономерен. При счете 1:0 не было обострений, теряли мячи, пропускали контратаки. Моментов у соперника было очень много. А когда мы пропустили, они опять встали сзади. Мы пару моментов создали, но это все не то. Думаю, мы сегодня не заслужили победу.

Не так сделали замены. Когда делаешь ротацию, то думаешь, что выходят свежие люди. В итоге получается, что они не очень свежие. Вот в этом и есть наша большая проблема», – сказал наставник в эфире телеканала «Наш футбол».

«Краснодар» после шести туров занимает пятую строчку в таблице.