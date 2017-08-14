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    Шалимов считает, что «Краснодар» не заслужил победу над «Амкаром»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал оценку матчу шестого тура РФПЛ против пермского «Амкара» (1:1). По его мнению, «быки» на победу не наиграли.

    «Итоговый счет закономерен. При счете 1:0 не было обострений, теряли мячи, пропускали контратаки. Моментов у соперника было очень много. А когда мы пропустили, они опять встали сзади. Мы пару моментов создали, но это все не то. Думаю, мы сегодня не заслужили победу.

    Не так сделали замены. Когда делаешь ротацию, то думаешь, что выходят свежие люди. В итоге получается, что они не очень свежие. Вот в этом и есть наша большая проблема», – сказал наставник в эфире телеканала «Наш футбол».

    «Краснодар» после шести туров занимает пятую строчку в таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2017 01:23
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 14 августа 2017, 23:34

      Алекса́ндр Фёдорович Тарха́нов приехал с Уралом и тоже посчитал, что Краснодар "дома" не заслуживает победы... Ну О-О-О-Ч-Е-Н-Ь хороший тренер у "Быков"...

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 14 августа 2017, 14:46

      УХОДИ! Уходи сам! Посмотри на этого армянина из Анжи и уходи!

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 14 августа 2017, 12:38

      Да,Шалим опустит быков ниже плинтуса!Надо его убирать иначе ЛЕ провалит!Удачи Краснодару ЛЕ!

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 14 августа 2017, 11:00

      тупые? у амкара 1 очко было, понятно что договорняк

      -3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 14 августа 2017, 10:32

      Краснодар с Шалимовым деградйшен, печалька

      3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 14 августа 2017, 10:29

      Шалимов самокритичен и честен, что делает ему честь.

      -1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > vgarakh 14 августа 2017, 14:44

      Да на .ер нам нужна его честь? Он за нее бабки получает?

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 14 августа 2017, 10:23

      СОБИРАЙ СВОИ ВЕЩИЧКИ И ДОГОНЯЙ ДРУГА ГРИГОРЯНА ПОКА ТОТ ДАЛЕКО НЕ УЕХАЛ!

      4
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 14 августа 2017, 10:22

      Как вообще Галицкий мог променять Кононова на это недоразумение? Такой мужик грамотный и такой ляпсус. Даже мне, как человеку, болеющему за ЦСКА, с самого начала было видно, что Шалимов - не уровень Краснодара

      2
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      Рейтинг: +1168

      Argon 14 августа 2017, 09:03

      Что это за тренер такой?
      "Не так сделали замены. Когда делаешь ротацию, то думаешь, что выходят свежие люди. В итоге получается, что они не очень свежие."
      Он не знает кто из игроков в какой готовности?

      3
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 14 августа 2017, 08:22

      "Думаю, мы сегодня не заслужили победу.
      Не так сделали замены...."... А всё просто - надо делать ЗАМЕНУ тренера...

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