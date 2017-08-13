РФПЛ. «Амкар» забил первый гол за шесть игр и ушел от поражения в матче с «Краснодаром»

Завершился поединок шестого тура РФПЛ между «Краснодаром» и пермским «Амкаром». Обменявшись голами, команды разошлись миром.

Для гостей забитый мяч стал первым в сезоне.

Чемпионат России. РФПЛ. 6-й тур

Краснодар – Амкар (Пермь) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Клаэссон, 25; 1:1 – Гащенков, 76.

«Краснодар»: Сафонов, Янбаев, Мартынович, Гранквист, Газинский, Жоаозиньо (Вандерсон, 78), Каборе (Шишкин, 62), Перейра, Клаэссон, Ристич, Игнатьев (Мамаев, 46).

«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев (Гащенков, 46), Комолов (Костюков, 46), Баланович (Гол, 74), Бодул.

Предупреждения: Костюков, 83; Нигматуллин, 90+2.

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