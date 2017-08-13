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    РФПЛ. «Амкар» забил первый гол за шесть игр и ушел от поражения в матче с «Краснодаром»

    Завершился поединок шестого тура РФПЛ между «Краснодаром» и пермским «Амкаром». Обменявшись голами, команды разошлись миром.

    Для гостей забитый мяч стал первым в сезоне.

    Чемпионат России. РФПЛ. 6-й тур

    Краснодар – Амкар (Пермь) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Клаэссон, 25; 1:1 – Гащенков, 76.

    «Краснодар»: Сафонов, Янбаев, Мартынович, Гранквист, Газинский, Жоаозиньо (Вандерсон, 78), Каборе (Шишкин, 62), Перейра, Клаэссон, Ристич, Игнатьев (Мамаев, 46).

    «Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев (Гащенков, 46), Комолов (Костюков, 46), Баланович (Гол, 74), Бодул.

    Предупреждения: Костюков, 83; Нигматуллин, 90+2.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2017 21:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 14 августа 2017, 00:01

      неожиданный результат!!!

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      Рейтинг: +517

      kazak1975 13 августа 2017, 22:14

      Было бы обидно потерять Амкар в ПЛ. Аммиак, соберись!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > kazak1975 13 августа 2017, 23:34

      Карбамид уже, вроде, из запоя вышел.

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 13 августа 2017, 22:00

      А вот Зенит молодцы !

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 13 августа 2017, 21:59

      Нет слов... Когда команда СТАБИЛЬНО играть начнет ?

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