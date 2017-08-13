Юрченко – об оскорблениях от фанатов «Локомотива»: «Поблагодарил их за это»

хера себе! а я еще думал, кого так громко шлюхой обзывают. интересно, за что?
Вратарь «Тосно» Давид Юрченко прокомментировал ситуацию из матча шестого тура РФПЛ против московского «Локомотива» (2:0), где болельщики железнодорожников позволяли себе оскорблять футболиста.
«Болельщики «Локомотива» молодцы, поддерживали меня. Я их даже поблагодарил.
Что касается моей желтой карточки за затяжку времени, то я ее получил заслуженно. Ребята подустали, искал любые паузы», – признался футболист, чьи слова передает корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.
Юрченко пришел в «Тосно» перед текущим сезоном.