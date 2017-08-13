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    Юрченко – об оскорблениях от фанатов «Локомотива»: «Поблагодарил их за это»

    Вратарь «Тосно» Давид Юрченко прокомментировал ситуацию из матча шестого тура РФПЛ против московского «Локомотива» (2:0), где болельщики железнодорожников позволяли себе оскорблять футболиста.

    «Болельщики «Локомотива» молодцы, поддерживали меня. Я их даже поблагодарил.

    Что касается моей желтой карточки за затяжку времени, то я ее получил заслуженно. Ребята подустали, искал любые паузы», – признался футболист, чьи слова передает корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Юрченко пришел в «Тосно» перед текущим сезоном.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2017 22:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 14 августа 2017, 13:08

      хера себе! а я еще думал, кого так громко шлюхой обзывают. интересно, за что?

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 августа 2017, 22:48

      Ж.д.-рожники - простые робята. Говорить любят на слэнге, который у нас называют матом. Простим им это за их простоту.

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      Рейтинг: +1687

      Tostao > prezent2017 14 августа 2017, 01:12

      Cомневаюсь, что большинство болельщиков Локо - железнодорожники.)))))

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