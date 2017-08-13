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    РФПЛ. «Локомотив» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Тосно»

    Московский «Локомотив» в домашнем матче шестого тура РФПЛ проиграл новичку соревнований «Тосно». Мячи за подопечных Дмитрия Парфенова забили защитник Евгений Чернов и нападающий Антон Заболотный.

    Это поражение для железнодорожников стало первым в сезоне.

    Чемпионат России. РФПЛ. 6-й тур

    Локомотив (Москва) – Тосно – 0:2 (0:0)

    Гол: 0:1 – Чернов, 52: 0:2 – Заболотный, 90+5.

    «Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Денисов, Тарасов, Касаев (Михалик, 46), Игнатьев (Корян, 89), Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Галаджан, 81), Рыбус, Фернандеш.

    «Тосно»: Юрченко, Шахов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин (Казаев, 74), Роша, Карницкий, Заболотный, Марков (Мирзов, 55), Мелкадзе (Трошечкин, 84).

    Предупреждения: Рыбус, 37 – Шахов, 34; Мелкадзе, 38, Дугалич, 86, Юрченко, 90+4.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2017 19:25
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +122

      Zarandar_52 14 августа 2017, 00:58

      Смотрел несколько игр Тосно, вполне хорошо смотрятся по игре на самом то деле

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 14 августа 2017, 00:01

      вот вам и первый звонок тревожный что без напа вниз покатимся зенит сейчас разгонится потом не догонишь

      0
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 13 августа 2017, 22:48

      Вот тебе, бабушка, и Рабиндранат Тагор...

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша 13 августа 2017, 20:44

      Дак хоть бы объяснили, почему забивалу не позовут. Геркусы, алло.

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 13 августа 2017, 20:35

      мне аж тосно на душе...

      5
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 13 августа 2017, 20:13

      Как будто предвидел изначально не стал брать этот матч для ставок.

      1
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      Рейтинг: +22

      tub-uen 13 августа 2017, 20:09

      скоро спартак...

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 13 августа 2017, 20:06

      Нежданчик(

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 13 августа 2017, 19:57

      помните статейки вроде локо первый и т.д

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      Рейтинг: +364

      neofizer 13 августа 2017, 19:54

      пффф.нежданчик..

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