РФПЛ. «Локомотив» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Тосно»

Московский «Локомотив» в домашнем матче шестого тура РФПЛ проиграл новичку соревнований «Тосно». Мячи за подопечных Дмитрия Парфенова забили защитник Евгений Чернов и нападающий Антон Заболотный.

Это поражение для железнодорожников стало первым в сезоне.

Чемпионат России. РФПЛ. 6-й тур

Локомотив (Москва) – Тосно – 0:2 (0:0)

Гол: 0:1 – Чернов, 52: 0:2 – Заболотный, 90+5.

«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Денисов, Тарасов, Касаев (Михалик, 46), Игнатьев (Корян, 89), Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Галаджан, 81), Рыбус, Фернандеш.

«Тосно»: Юрченко, Шахов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин (Казаев, 74), Роша, Карницкий, Заболотный, Марков (Мирзов, 55), Мелкадзе (Трошечкин, 84).

Предупреждения: Рыбус, 37 – Шахов, 34; Мелкадзе, 38, Дугалич, 86, Юрченко, 90+4.

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