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  • РФПЛ. «Локомотив» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Тосно»

РФПЛ. «Локомотив» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Тосно»

13 августа 2017, 19:25
53

Московский «Локомотив» в домашнем матче шестого тура РФПЛ проиграл новичку соревнований «Тосно». Мячи за подопечных Дмитрия Парфенова забили защитник Евгений Чернов и нападающий Антон Заболотный.

Это поражение для железнодорожников стало первым в сезоне.

Чемпионат России. РФПЛ. 6-й тур

Локомотив (Москва) – Тосно – 0:2 (0:0)

Гол: 0:1 – Чернов, 52: 0:2 – Заболотный, 90+5.

«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Денисов, Тарасов, Касаев (Михалик, 46), Игнатьев (Корян, 89), Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Галаджан, 81), Рыбус, Фернандеш.

«Тосно»: Юрченко, Шахов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин (Казаев, 74), Роша, Карницкий, Заболотный, Марков (Мирзов, 55), Мелкадзе (Трошечкин, 84).

Предупреждения: Рыбус, 37 – Шахов, 34; Мелкадзе, 38, Дугалич, 86, Юрченко, 90+4.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Тосно
Комментарии (53)
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Аскорбин
1502641602
С победой вас.Достойны уважения
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Sola
1502641606
Тосно радуют. Молодцы!
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Asbjorn
1502641816
говорили о тосно,зачем нужны такие команды?вот зачем,а локо нападающий нужен
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belarus-gomel
1502642035
постой, ПАРОВОЗ!!! не стучите колеса.....
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vladimir63
1502642261
обидно одно - что тосно это гарантированные 6 очков зенита !
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Lenin26
1502642296
Господи,чудны твои дела футбольные.
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zenit2012
1502642367
Тосно пустили под откос паровоз!!!! Молодцы с победой!!!!
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ilichkadr
1502642765
Ничего страшного не случилось. Теперь паровоз прокатится по Спартаку........
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Эд1970
1502644426
Как будто предвидел изначально не стал брать этот матч для ставок.
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koli4ka
1502645709
мне аж тосно на душе...
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