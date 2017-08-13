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  • Мбаппе побьет трансферный рекорд. Ригони перейдет в «Зенит». Дайджест событий дня

Мбаппе побьет трансферный рекорд. Ригони перейдет в «Зенит». Дайджест событий дня

13 августа 2017, 21:30
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Источник: трансфер Мбаппе обойдется «ПСЖ» дороже Неймара

Форвард «Монако» Килиан Мбаппе находится в шаге от перехода в «ПСЖ». Как сообщается, для парижан покупка 18-летнего футболиста обойдется дороже, чем переход Неймара из «Барселоны» за 222 миллиона евро. По неофициальным данным, трансфер Мбаппе составит 190 миллионов евро, но с учетом различных бонусов сумма превысит стоимость бразильца. Ранее сообщалось, что 18-летний нападающий будет зарабатывать в «ПСЖ» 18 миллионов в год.

Источник: Скрипченко возглавит «Анжи»

Бывший главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко в ближайшее время возглавит «Анжи». По информации источника, с белорусским специалистом достигнута договоренность. Ранее главный тренер махачкалинцев Александр Григорян подал в отставку, которую приняло руководство клуба. После шести проведенных туров «Анжи» занимает в турнирной таблице РФПЛ 14-е место.

Агент: «Шансы Ригони перейти в «Зенит» равняются 98 процентам»

Футбольный агент Хуан Крус Оллер, представляющий интересы полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, заявил, что его клиент близок к переходу в «Зенит». «Переговоры находятся в продвинутой стадии. У нас было несколько очень хороших предложений от итальянских клубов, но на сегодня шансы Ригони перейти в «Зенит» равняются 98 процентам», – приводит слова агента Еlgraficochile. Ранее сообщалось, что за 24-летнего аргентинца петербургский клуб заплатит 10 миллионов евро, а зарплата игрока составит 1,5 миллиона.

Источник: Обамеянг досрочно покинул тренировку «Боруссии» из-за желания игрока перейти в «Милан»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг досрочно завершил командную тренировку. Официальной версией называется легкая простуда. По информации источника, таким образом тренерский штаб наказал игрока за публичное желание перейти в «Милан». Напомним, 28-летний габонец принадлежал итальянскому клубу с 2008 по 2011 год.

«Барселона» может заплатить за Азара 120 миллионов

Полузащитник «Челси» Эден Азар может перейти в «Барселону». По информации источника, каталонский клуб готов заплатить за 26-летнего бельгийца 120 миллионов евро. Ранее главный тренер синих Антонио Конте опроверг информацию о возможном уходе игрока во время летнего трансферного окна. Действующий контракт Азара с «Челси» рассчитан до лета 2020 года. В прошлом сезоне бельгиец провел за лондонцев в АПЛ 36 матчей, в которых забил 16 голов и сделал пять результативных передач.

Судья-женщина впервые обслужила матч Кубка Германии

В матче 1/32 финала Кубка Германии «Бавария» в гостях разгромила «Кемницер» (5:0) и вышла в следующий этап турнира. Отметим, что игру обслуживала судейская бригада во главе с Бибианой Штайнхаус, которая стала первой женщиной, отработавшей на встрече Кубка. Ранее Штайнхаус дебютировала в Бундеслиге и будет работать матчах немецкого чемпионата в предстоящем сезоне.

Акинфеев стал рекордсменом по числу побед над «Спартаком» в составе одного клуба

В центральном матче 6-го тура РФПЛ ЦСКА на своем поле оказался сильнее «Спартака» – 2:1. Для голкипера армейцев Игоря Акинфеева эта победа стала 15-й в московском дерби. Таким образом, игрок стал рекордсменом по числу выигранных матчей против красно-белых в составе одного клуба. В составе ЦСКА Акинфеев выступает с 2002 года.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (15)
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Грозный_
1502652223
Фейр плей? Не, не слышали...
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Sola
1502652273
Мбаппе будет получать 18 млн в год? Слишком жирный контракт для 18 лет. Это пздц. Ладно там уже состоявшаяся звезда футбола, но в 18 лет, блин?

Весьма велика возможность сломать игрока такой жирнющей з/п. Он может забить на футбол и начать деградировать. Тем более Мбаппе - еще никто в футболе.

А что там с ФП у ПСЖ? Арабы что-то распоясались, огромными деньгами бросаются, как фантиками. Барса непонятно что делает: то за одним футболистом бегают, то за другим. Как будто паника, как будто футболистов не хватает. И вроде Коутиньо согласен на переход, а Барса уже за Азара взялась. Тем более Азар говорил, что в Реал не против перейти. Если уж взялись за бразильца, надо давить до конца. Ливерпуль во вред команде не будет насильно удерживать Коута. Они же понимают, что Коут без желания играть будет плохо.
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TAGANROG 161
1502658848
Мбаппе не тянет на такую зарплату,ну стрельнул в прошлом году хорошо в этом от него толку как с козла молока две игры Монако проводило практически без его участия,а тут мешок из ПСЖ пустая трата денег.
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Dazdraper
1502665046
А как можно наказать футболиста который не хочет выполнять контракт?
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igormaddog
1502681841
Акинфеев всегда будет лучший!!!
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Lev Aleks
1502689991
Блин как "комсомолку" прочитал)))
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momwig_
1502695220
У шейхов крышу снесло. И ладно бы ещё одна покупка Неймара за выкупную цену - можно было бы и на причуду списать. Но Мбаппе - это всё-таки очень молодой игрок, блеснувший в одном сезоне (причем больше во второй его половине, в первой он был неплох, но ни о какой сотне миллионов, не говоря уже о большем при той его игре речи бы не шло)... понятна опять же забота его отца о зарплате сына, такие моменты надо использовать, непонятно как можно так разбрасываться деньгами. ПСЖ походу решил перещеголять китайцев... Ну ну.
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adekvat
1502695505
Ригони черный?
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