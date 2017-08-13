Мбаппе побьет трансферный рекорд. Ригони перейдет в «Зенит». Дайджест событий дня

Источник: трансфер Мбаппе обойдется «ПСЖ» дороже Неймара

Форвард «Монако» Килиан Мбаппе находится в шаге от перехода в «ПСЖ». Как сообщается, для парижан покупка 18-летнего футболиста обойдется дороже, чем переход Неймара из «Барселоны» за 222 миллиона евро. По неофициальным данным, трансфер Мбаппе составит 190 миллионов евро, но с учетом различных бонусов сумма превысит стоимость бразильца. Ранее сообщалось, что 18-летний нападающий будет зарабатывать в «ПСЖ» 18 миллионов в год.

Источник: Скрипченко возглавит «Анжи»

Бывший главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко в ближайшее время возглавит «Анжи». По информации источника, с белорусским специалистом достигнута договоренность. Ранее главный тренер махачкалинцев Александр Григорян подал в отставку, которую приняло руководство клуба. После шести проведенных туров «Анжи» занимает в турнирной таблице РФПЛ 14-е место.

Агент: «Шансы Ригони перейти в «Зенит» равняются 98 процентам»

Футбольный агент Хуан Крус Оллер, представляющий интересы полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, заявил, что его клиент близок к переходу в «Зенит». «Переговоры находятся в продвинутой стадии. У нас было несколько очень хороших предложений от итальянских клубов, но на сегодня шансы Ригони перейти в «Зенит» равняются 98 процентам», – приводит слова агента Еlgraficochile. Ранее сообщалось, что за 24-летнего аргентинца петербургский клуб заплатит 10 миллионов евро, а зарплата игрока составит 1,5 миллиона.

Источник: Обамеянг досрочно покинул тренировку «Боруссии» из-за желания игрока перейти в «Милан»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг досрочно завершил командную тренировку. Официальной версией называется легкая простуда. По информации источника, таким образом тренерский штаб наказал игрока за публичное желание перейти в «Милан». Напомним, 28-летний габонец принадлежал итальянскому клубу с 2008 по 2011 год.

«Барселона» может заплатить за Азара 120 миллионов

Полузащитник «Челси» Эден Азар может перейти в «Барселону». По информации источника, каталонский клуб готов заплатить за 26-летнего бельгийца 120 миллионов евро. Ранее главный тренер синих Антонио Конте опроверг информацию о возможном уходе игрока во время летнего трансферного окна. Действующий контракт Азара с «Челси» рассчитан до лета 2020 года. В прошлом сезоне бельгиец провел за лондонцев в АПЛ 36 матчей, в которых забил 16 голов и сделал пять результативных передач.

Судья-женщина впервые обслужила матч Кубка Германии

В матче 1/32 финала Кубка Германии «Бавария» в гостях разгромила «Кемницер» (5:0) и вышла в следующий этап турнира. Отметим, что игру обслуживала судейская бригада во главе с Бибианой Штайнхаус, которая стала первой женщиной, отработавшей на встрече Кубка. Ранее Штайнхаус дебютировала в Бундеслиге и будет работать матчах немецкого чемпионата в предстоящем сезоне.

Акинфеев стал рекордсменом по числу побед над «Спартаком» в составе одного клуба

В центральном матче 6-го тура РФПЛ ЦСКА на своем поле оказался сильнее «Спартака» – 2:1. Для голкипера армейцев Игоря Акинфеева эта победа стала 15-й в московском дерби. Таким образом, игрок стал рекордсменом по числу выигранных матчей против красно-белых в составе одного клуба. В составе ЦСКА Акинфеев выступает с 2002 года.