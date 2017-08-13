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    Мбаппе побьет трансферный рекорд. Ригони перейдет в «Зенит». Дайджест событий дня

    Источник: трансфер Мбаппе обойдется «ПСЖ» дороже Неймара

    Форвард «Монако» Килиан Мбаппе находится в шаге от перехода в «ПСЖ». Как сообщается, для парижан покупка 18-летнего футболиста обойдется дороже, чем переход Неймара из «Барселоны» за 222 миллиона евро. По неофициальным данным, трансфер Мбаппе составит 190 миллионов евро, но с учетом различных бонусов сумма превысит стоимость бразильца. Ранее сообщалось, что 18-летний нападающий будет зарабатывать в «ПСЖ» 18 миллионов в год.

    Источник: Скрипченко возглавит «Анжи»

    Бывший главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко в ближайшее время возглавит «Анжи». По информации источника, с белорусским специалистом достигнута договоренность. Ранее главный тренер махачкалинцев Александр Григорян подал в отставку, которую приняло руководство клуба. После шести проведенных туров «Анжи» занимает в турнирной таблице РФПЛ 14-е место.

    Агент: «Шансы Ригони перейти в «Зенит» равняются 98 процентам»

    Футбольный агент Хуан Крус Оллер, представляющий интересы полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, заявил, что его клиент близок к переходу в «Зенит». «Переговоры находятся в продвинутой стадии. У нас было несколько очень хороших предложений от итальянских клубов, но на сегодня шансы Ригони перейти в «Зенит» равняются 98 процентам», – приводит слова агента Еlgraficochile. Ранее сообщалось, что за 24-летнего аргентинца петербургский клуб заплатит 10 миллионов евро, а зарплата игрока составит 1,5 миллиона.

    Источник: Обамеянг досрочно покинул тренировку «Боруссии» из-за желания игрока перейти в «Милан»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг досрочно завершил командную тренировку. Официальной версией называется легкая простуда. По информации источника, таким образом тренерский штаб наказал игрока за публичное желание перейти в «Милан». Напомним, 28-летний габонец принадлежал итальянскому клубу с 2008 по 2011 год.

    «Барселона» может заплатить за Азара 120 миллионов

    Полузащитник «Челси» Эден Азар может перейти в «Барселону». По информации источника, каталонский клуб готов заплатить за 26-летнего бельгийца 120 миллионов евро. Ранее главный тренер синих Антонио Конте опроверг информацию о возможном уходе игрока во время летнего трансферного окна. Действующий контракт Азара с «Челси» рассчитан до лета 2020 года. В прошлом сезоне бельгиец провел за лондонцев в АПЛ 36 матчей, в которых забил 16 голов и сделал пять результативных передач.

    Судья-женщина впервые обслужила матч Кубка Германии

    В матче 1/32 финала Кубка Германии «Бавария» в гостях разгромила «Кемницер» (5:0) и вышла в следующий этап турнира. Отметим, что игру обслуживала судейская бригада во главе с Бибианой Штайнхаус, которая стала первой женщиной, отработавшей на встрече Кубка. Ранее Штайнхаус дебютировала в Бундеслиге и будет работать матчах немецкого чемпионата в предстоящем сезоне.

    Акинфеев стал рекордсменом по числу побед над «Спартаком» в составе одного клуба

    В центральном матче 6-го тура РФПЛ ЦСКА на своем поле оказался сильнее «Спартака» – 2:1. Для голкипера армейцев Игоря Акинфеева эта победа стала 15-й в московском дерби. Таким образом, игрок стал рекордсменом по числу выигранных матчей против красно-белых в составе одного клуба. В составе ЦСКА Акинфеев выступает с 2002 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2017 21:30
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +161

      adekvat 14 августа 2017, 10:25

      Ригони черный?

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 14 августа 2017, 10:20

      У шейхов крышу снесло. И ладно бы ещё одна покупка Неймара за выкупную цену - можно было бы и на причуду списать. Но Мбаппе - это всё-таки очень молодой игрок, блеснувший в одном сезоне (причем больше во второй его половине, в первой он был неплох, но ни о какой сотне миллионов, не говоря уже о большем при той его игре речи бы не шло)... понятна опять же забота его отца о зарплате сына, такие моменты надо использовать, непонятно как можно так разбрасываться деньгами. ПСЖ походу решил перещеголять китайцев... Ну ну.

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 14 августа 2017, 08:53

      Блин как "комсомолку" прочитал)))

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      Рейтинг: +233

      igormaddog 14 августа 2017, 06:37

      Акинфеев всегда будет лучший!!!

      2
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      Рейтинг: +64

      Dazdraper 14 августа 2017, 01:57

      А как можно наказать футболиста который не хочет выполнять контракт?

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 > Dazdraper 14 августа 2017, 08:14

      Ну есть же суд- не выполняешь свои обязанности, плати неустойку, штраф. Еще можно отправить игрока в дубль и мариновать там до конца контракта. Но разумнее будет просто продать- насильно мил не будешь.

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Dazdraper 14 августа 2017, 08:20

      В контракте же прописаны его обязанности, если не выполняет, то вот к чему приводит

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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 14 августа 2017, 00:14

      Мбаппе не тянет на такую зарплату,ну стрельнул в прошлом году хорошо в этом от него толку как с козла молока две игры Монако проводило практически без его участия,а тут мешок из ПСЖ пустая трата денег.

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      Рейтинг: +232

      hofman > TAGANROG 161 14 августа 2017, 05:05

      главное эту зарплату тянет ПСЖ!)))

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      Рейтинг: +833

      Sola 13 августа 2017, 22:24

      Мбаппе будет получать 18 млн в год? Слишком жирный контракт для 18 лет. Это пздц. Ладно там уже состоявшаяся звезда футбола, но в 18 лет, блин?


      Весьма велика возможность сломать игрока такой жирнющей з/п. Он может забить на футбол и начать деградировать. Тем более Мбаппе - еще никто в футболе.


      А что там с ФП у ПСЖ? Арабы что-то распоясались, огромными деньгами бросаются, как фантиками.

      Барса непонятно что делает: то за одним футболистом бегают, то за другим. Как будто паника, как будто футболистов не хватает. И вроде Коутиньо согласен на переход, а Барса уже за Азара взялась. Тем более Азар говорил, что в Реал не против перейти.
      Если уж взялись за бразильца, надо давить до конца. Ливерпуль во вред команде не будет насильно удерживать Коута. Они же понимают, что Коут без желания играть будет плохо.

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > Sola 13 августа 2017, 22:33

      купили бы рыжего де брюйне , уж больно башковитый пацан, да вернули бы алекса санчеса и было бы им счастье,я так думаю...

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      Рейтинг: +4454

      Snek > Sola 13 августа 2017, 23:08

      Я думаю, что дело не в панике, а наличии внутренних резервов.

      0
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      Рейтинг: +117

      Chizhova > Snek 14 августа 2017, 00:03

      По миллиону за каждый год,18 лет 18 миллионов)))

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      Рейтинг: +4454

      Snek > Chizhova 14 августа 2017, 10:40

      у всех бы оно так работало

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      Рейтинг: +7

      Грозный_ 13 августа 2017, 22:23

      Фейр плей? Не, не слышали...

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