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    Президент «Анжи» принял отставку Григоряна с поста главного тренера

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян заявил, что президент махачкалинского клуба Осман Кадиев принял его отставку после матча 6-го тура РФПЛ против «Динамо» (1:3).

    Напомним, 50-летний специалист возглавлял «орлов» с зимы 2017 года.

    – Кто и как объявил вам, что больше вы не тренер «Анжи»? Или это было только ваше решение?

    – Честно говоря, рассчитывал продолжить работать в случае положительного исхода с «Динамо». Но из-за проигрыша, понимал – нужно подавать в отставку. Принял решение сам, руководство его одобрило. Осман Гаирбекович Кадиев встретил меня и команду после матча. Я попросил минуту внимания и заявил об отставке.

    – Что он ответил?

    – Дал добро. После пресс-конференции мы вместе с тренерским штабом собрались у Османа Гаирбековича в кабинете, обсудили проделанную работу. Долго сидели, говорили об ошибках. Кадиев хоть и сильный духом человек, но сентиментальный. Я понимал, что ему очень непросто. Самое главное – у нас остались прекрасные отношения. Благодарен ему за тот шанс, который он мне предоставил.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.08.2017 13:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 13 августа 2017, 14:23

      Помнится Шалимова грязью поливал... И где сейчас "Краснодар", а где "Анжи".
      Балабол.

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      Рейтинг: +1687

      Tostao > РМЗ 14 августа 2017, 01:04

      Григорян нарушил корпоративную этику, и вообще, до куя своим помёлом несёт. Отсюда и все беды. Он и с зенитовским составом обделался бы.

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