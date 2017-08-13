Президент «Анжи» принял отставку Григоряна с поста главного тренера

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян заявил, что президент махачкалинского клуба Осман Кадиев принял его отставку после матча 6-го тура РФПЛ против «Динамо» (1:3).

Напомним, 50-летний специалист возглавлял «орлов» с зимы 2017 года.

– Кто и как объявил вам, что больше вы не тренер «Анжи»? Или это было только ваше решение?

– Честно говоря, рассчитывал продолжить работать в случае положительного исхода с «Динамо». Но из-за проигрыша, понимал – нужно подавать в отставку. Принял решение сам, руководство его одобрило. Осман Гаирбекович Кадиев встретил меня и команду после матча. Я попросил минуту внимания и заявил об отставке.

– Что он ответил?

– Дал добро. После пресс-конференции мы вместе с тренерским штабом собрались у Османа Гаирбековича в кабинете, обсудили проделанную работу. Долго сидели, говорили об ошибках. Кадиев хоть и сильный духом человек, но сентиментальный. Я понимал, что ему очень непросто. Самое главное – у нас остались прекрасные отношения. Благодарен ему за тот шанс, который он мне предоставил.