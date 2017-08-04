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    Конте: «Азар в «Барселоне»? Это слухи, Эден счастлив остаться в «Челси»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что полузащитник Эден Азар не покинет команду во время летнего трансферного окна.

    Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего бельгийца заинтересована «Барселона».

    «Уход Азара? Это слухи. Эден счастлив остаться в команде и ждет начала нового сезона», – сказал Конте.

    В прошлом сезоне Азар провел за «Челси» в АПЛ 36 матчей, в которых забил 16 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: ФК «Челси»

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    04.08.2017 18:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 5 августа 2017, 13:15

      Азару лучше ничего не менять, он даже в сборной не так ярко играет как в Челси

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 5 августа 2017, 05:21

      А где он был во время предсезонного турне???

      0
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      Рейтинг: +9

      Limonihno > Аристократ Олжик 5 августа 2017, 09:16

      Восстанавливался от травмы. Работает по индивидуальной программе. Начало сезона пропустит(

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 4 августа 2017, 21:55

      Мне кажется у ход Неймара говорит о том что в Барселоне на много упало интерес к команде и новички тоже передумали перейти из других команд.

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