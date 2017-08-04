Конте: «Азар в «Барселоне»? Это слухи, Эден счастлив остаться в «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что полузащитник Эден Азар не покинет команду во время летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего бельгийца заинтересована «Барселона».

«Уход Азара? Это слухи. Эден счастлив остаться в команде и ждет начала нового сезона», – сказал Конте.

В прошлом сезоне Азар провел за «Челси» в АПЛ 36 матчей, в которых забил 16 голов и сделал пять результативных передач.