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    Обамеянг сообщил о желании перейти в «Милан»

    Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг заявил о готовности покинуть свой нынешний клуб. Форвард был бы рад вернуться в «Милан», за юношескую команду которой ранее выступал.

    «Есть желание вернуться в «Милан», но клуб спит. Я хотел бы, чтобы на домашнем стадионе этой команды диктор называл мою фамилию под номером семь», – написал футболист в социальной сети.

    Трансферная стоимость 28-летнего Обамеянга оценивается в 65 миллионов евро.

    Источник: Instagram

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    13.08.2017 07:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 13 августа 2017, 10:10

      Не боись, Пьер-Эмерик, Милан просыпается и когда он проснется мало не покажется никому. FORZA MILAN ! FORZA ROSSONERI !

      -1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 13 августа 2017, 07:50

      Не потянет Милан запросы Обамеянга и тем более Боруссии

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > КЭТиК 13 августа 2017, 10:56

      С китайскими инвесторами на все по барабану, даже шейхи арабские там в ауте будут если китайцы на полную катушку начнут действовать

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > DeStar 13 августа 2017, 20:59

      Если Китайцы реально захотят что то сделать никто их не остановит и им будет плевать на ФФП это во первых, во вторых они на полную пока не идут, т.к боятся в каком то плане потерять потерять бабки, соглашусь. На Милан глянь, когда они столько тратили, только в лучшие годы Милана, а в последнее время где они были, правильно в глубокой при глубокой опе

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