Обамеянг сообщил о желании перейти в «Милан»

Не боись, Пьер-Эмерик, Милан просыпается и когда он проснется мало не покажется никому. FORZA MILAN ! FORZA ROSSONERI !
Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг заявил о готовности покинуть свой нынешний клуб. Форвард был бы рад вернуться в «Милан», за юношескую команду которой ранее выступал.
«Есть желание вернуться в «Милан», но клуб спит. Я хотел бы, чтобы на домашнем стадионе этой команды диктор называл мою фамилию под номером семь», – написал футболист в социальной сети.
Трансферная стоимость 28-летнего Обамеянга оценивается в 65 миллионов евро.