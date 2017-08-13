Обамеянг сообщил о желании перейти в «Милан»

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг заявил о готовности покинуть свой нынешний клуб. Форвард был бы рад вернуться в «Милан», за юношескую команду которой ранее выступал.

«Есть желание вернуться в «Милан», но клуб спит. Я хотел бы, чтобы на домашнем стадионе этой команды диктор называл мою фамилию под номером семь», – написал футболист в социальной сети.

Трансферная стоимость 28-летнего Обамеянга оценивается в 65 миллионов евро.