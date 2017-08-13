ФНЛ. «Спартак-2», «Зенит-2» и «Крылья Советов» одержали сухие победы

Завершились очередные матчи восьмого тура ФНЛ. Московский «Спартак-2» уверенно победил в Воронеже, а «Крылья Советов» дома справились с санкт-петербургским «Динамо».

В еще одном матче «Зенит-2» дома выиграл у «Балтики».

Первенство ФНЛ. 8-й тур

Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Балтика (Калининград) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сиротов, 19; 2:0 – Панюков, 71.

Крылья Советов (Самара) – Динамо (Санкт-Петербург) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Зотов, 52; 2:0 – Мияилович, 86.

Факел (Воронеж) – Спартак-2 (Москва) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Бакаев, 29; 0:2 – Давыдов, 55; 0:3 – Сакала, 85.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ