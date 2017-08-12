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    Каррера: «Селихов – основной вратарь «Спартака»? Посмотрим»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед началом встречи против ЦСКА прокомментировал выбор стартового состава.

    «Мы приняли поражение от «Зенита» (1:5) и работаем над улучшением наших кондиций. Мы знаем, какой сложный матч против сильной команды нам предстоит, тем более это дерби. Пашалич и Петкович в стартовом составе, потому что в тренировочном процессе показали мне, что они должны играть сегодня. Время идет, они потихоньку адаптируются.

    Значит ли выход Селихова, что он стал основным вратарем вместо Реброва? Сегодня играет Селихов, в следующем матче – посмотрим», — сказал итальянец в эфире телеканала «Наш футбол».

    Матч начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2017 17:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2017, 19:40

      Такая же дыра, что и Ребро. Тот сам себе забил с Зеней, а этот сегодня бабочку с 25 метров не поймал.

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