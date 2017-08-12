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    Завтра «Боруссия» объявит решение по Дембеле, на которого претендует «Барселона»

    Вчера «Бомбардир» писал о возобновлении переговоров «Барселоны» с «Боруссией» по нападающему Усмане Дембеле. Главный тренер немецкого клуба Петер Бош рассказал о подробностях возможного трансфера.

    «Сегодня вечером мы соберемся для переговоров и все обсудим. О решении будет объявлено завтра», – сказал специалист.

    Дембеле стал игроком «Боруссии» в июле 2016 года, перейдя из «Ренна» за 16 миллионов евро. В прошлом сезоне игрок забил 10 голов и отдал 21 результативную передачу в 49-ти играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 33 миллиона.

    Сине-гранатовые готовы платить 20-летнему французу 10 миллионов евро в год.

    Источник: Twitter

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    12.08.2017 16:41
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