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  • Завтра «Боруссия» объявит решение по Дембеле, на которого претендует «Барселона»

Завтра «Боруссия» объявит решение по Дембеле, на которого претендует «Барселона»

12 августа 2017, 16:41

Вчера «Бомбардир» писал о возобновлении переговоров «Барселоны» с «Боруссией» по нападающему Усмане Дембеле. Главный тренер немецкого клуба Петер Бош рассказал о подробностях возможного трансфера.

«Сегодня вечером мы соберемся для переговоров и все обсудим. О решении будет объявлено завтра», – сказал специалист.

Дембеле стал игроком «Боруссии» в июле 2016 года, перейдя из «Ренна» за 16 миллионов евро. В прошлом сезоне игрок забил 10 голов и отдал 21 результативную передачу в 49-ти играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 33 миллиона.

Сине-гранатовые готовы платить 20-летнему французу 10 миллионов евро в год.

Источник: Twitter
Германия. Бундеслига Испания. Примера Боруссия Д Барселона Дембеле Усман Бош Петер
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