Источник: «Барселона» возобновит переговоры с «Боруссией» по Дембеле

Главный редактор футбольного отдела RMC Sport Мохаммед Бухафси сообщил подробности возможного перехода Усмане Дембеле из «Боруссии» в «Барселону».

«Переговоры между «Боруссией» и «Барселоной» по Дембеле продолжаются. Следующая встреча представителей клубов состоится в понедельник», – написал журналист в твиттере.

20-летний француз перешел в немецкий клуб в июле 2016 года из «Ренна». Сумма сделки составила 16 миллионов евро. В дебютном сезоне за дортмундцев форвард забил 10 голов и отдал 21 результативную передачу в 49-ти матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 33 миллиона.

Вчера «Боруссия» отстранила футболиста от тренировок.