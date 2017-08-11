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    Источник: «Барселона» возобновит переговоры с «Боруссией» по Дембеле

    Главный редактор футбольного отдела RMC Sport Мохаммед Бухафси сообщил подробности возможного перехода Усмане Дембеле из «Боруссии» в «Барселону».

    «Переговоры между «Боруссией» и «Барселоной» по Дембеле продолжаются. Следующая встреча представителей клубов состоится в понедельник», – написал журналист в твиттере.

    20-летний француз перешел в немецкий клуб в июле 2016 года из «Ренна». Сумма сделки составила 16 миллионов евро. В дебютном сезоне за дортмундцев форвард забил 10 голов и отдал 21 результативную передачу в 49-ти матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 33 миллиона.

    Вчера «Боруссия» отстранила футболиста от тренировок.

    Источник: Twitter

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    11.08.2017 22:26
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