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    «Боруссия» отстранила Дембеле от тренировок, но опровергает его уход в «Барселону»

    Дортмундская «Боруссия» в лице спортивного директора Михаэля Цорка выступила с официальным заявлением по поводу прогула утренней тренировки нападающим команды Усмане Дембеле, за которым ведет охоту «Барселона».

    «Африканец пропустил тренировочное занятие. За такое нарушение мы применим к нему санкции. Дембеле отстраняется на некоторое время от работы с командой и не сыграет в матче Кубка Германии, который состоится на ближайших выходных.

    Также добавим, что слухи об уходе Усмане из клуба этим летом не соответствуют действительности», – говорится в заявлении.

    Напомним, что «Барселона» предложила за футболиста 70 миллионов евро.

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

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    10.08.2017 18:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 августа 2017, 20:24

      Фууууууу....! Нашелся , живой и невредимый ! Видимо во время звонка был на Веранде )))

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