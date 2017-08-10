«Боруссия» отстранила Дембеле от тренировок, но опровергает его уход в «Барселону»

Дортмундская «Боруссия» в лице спортивного директора Михаэля Цорка выступила с официальным заявлением по поводу прогула утренней тренировки нападающим команды Усмане Дембеле, за которым ведет охоту «Барселона».

«Африканец пропустил тренировочное занятие. За такое нарушение мы применим к нему санкции. Дембеле отстраняется на некоторое время от работы с командой и не сыграет в матче Кубка Германии, который состоится на ближайших выходных.

Также добавим, что слухи об уходе Усмане из клуба этим летом не соответствуют действительности», – говорится в заявлении.

Напомним, что «Барселона» предложила за футболиста 70 миллионов евро.