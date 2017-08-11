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    УПЛ. «Динамо» разгромил «Звезду К», Ярмоленко оформил дубль за три минуты

    Встреча пятого тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и «Звездой К» завершилась победой хозяев со счетом 3:0. В составе бело-голубых отличились Дьемерси Мбокани и Андрей Ярмоленко.

    Команда Александра Хацкевича набрала 13 очков и укрепила лидерство в турнирной таблице УПЛ. Команда из Кропивницкого с двумя баллами занимает 10-ю строчку.

    Чемпионат Украины. УПЛ. 5-й тур

    Динамо (Киев) – Звезда К (Кропивницкий) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мбокани, 48; 2:0 – Ярмоленко, 76; 3:0 – Ярмоленко, 79 (с пенальти).

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2017 20:56
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