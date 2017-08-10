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    Шалимов: «В «Краснодаре» довольны игрой Игнатьева»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился наблюдениями от гостевого матча 5-го тура чемпионата России против «Ахмата» (2:3). Напомним, что «быки» вырвали в этой встрече победу благодаря голу 18-летнего форварда Ивана Игнатьева.

    «Игра нравилась временами. Когда мы вели в счете – начинали глубоко садиться и отбиваться. Соперник счет сравнивает – все вновь меняется, мы берем мяч под контроль, создаем моменты и вновь забиваем. Затем вновь наступает растерянность... В целом, была мужская борьба, это тяжелый выезд. Был эпизод, в котором наш игрок столкнулся с их футболистом, но была мужская борьба.

    Мы выиграли, забив два гола на контратаках, но такие возможности у «Краснодара» возникают только в выездных матчах. Дома против нас так не играют. Рады тяжелейшей победе против сложного соперника.

    Понравилась игра Ивана Игнатьева. Он выполнил все, что мы просили. В целом, по своим характеристикам он настоящий форвард, который нужен нам, пока отсутствуют основные нападающие. Конечно, мы довольны его игрой и тем, что он забил победный гол», – сказал Шалимов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2017 22:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 11 августа 2017, 11:12

      Если талантливая молодёжь есть ей нужно давать шанс. Ради этого можно годик потерпеть и Шалимова и нестабильный результат.

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 10 августа 2017, 23:57

      болелы краса недовольны фортуной подписанта

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 10 августа 2017, 23:13

      Молодцом парнишка..надеюсь и с возвращением основных напов будет иметь практику, не густо у нас хорошей молодёжи, хотя нет - скорее мало шансов на игровое время..

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 10 августа 2017, 23:04

      Игнатьев молодец, и еще у быков дагестанец красавчик хорошие поколение у быков растет!

      2
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 10 августа 2017, 22:55

      Этого брехуна и читать не хочу, рассказывает то, что все видели. А Игнатьев сначала насторожил, когда прямо против ворот по-кержаковски в небо запулил.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > Тамхар 11 августа 2017, 00:04

      ну если как Керж наколотит три сотни голов , то это просто супер

      3
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > BAIv 11 августа 2017, 10:39

      Если на него вся команда играть будет, то, может, и наколотит. Но там же еще этот молодой узбек (или кто он, не помню), да и другие вот-вот выстрелят. А Федька ж еще... Однако как бы его молодые совсем не затоптали! Это я к тому что у "петербуржского снайпера по воробьям" конкурентов почти не было, а у Игнатьева их много. Так что может и пропасть парень в конкурентной, понимаешь, борьбе.

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