Шалимов: «В «Краснодаре» довольны игрой Игнатьева»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился наблюдениями от гостевого матча 5-го тура чемпионата России против «Ахмата» (2:3). Напомним, что «быки» вырвали в этой встрече победу благодаря голу 18-летнего форварда Ивана Игнатьева.

«Игра нравилась временами. Когда мы вели в счете – начинали глубоко садиться и отбиваться. Соперник счет сравнивает – все вновь меняется, мы берем мяч под контроль, создаем моменты и вновь забиваем. Затем вновь наступает растерянность... В целом, была мужская борьба, это тяжелый выезд. Был эпизод, в котором наш игрок столкнулся с их футболистом, но была мужская борьба.

Мы выиграли, забив два гола на контратаках, но такие возможности у «Краснодара» возникают только в выездных матчах. Дома против нас так не играют. Рады тяжелейшей победе против сложного соперника.

Понравилась игра Ивана Игнатьева. Он выполнил все, что мы просили. В целом, по своим характеристикам он настоящий форвард, который нужен нам, пока отсутствуют основные нападающие. Конечно, мы довольны его игрой и тем, что он забил победный гол», – сказал Шалимов.