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Шалимов: «В «Краснодаре» довольны игрой Игнатьева»

10 августа 2017, 22:41
7

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился наблюдениями от гостевого матча 5-го тура чемпионата России против «Ахмата» (2:3). Напомним, что «быки» вырвали в этой встрече победу благодаря голу 18-летнего форварда Ивана Игнатьева.

«Игра нравилась временами. Когда мы вели в счете – начинали глубоко садиться и отбиваться. Соперник счет сравнивает – все вновь меняется, мы берем мяч под контроль, создаем моменты и вновь забиваем. Затем вновь наступает растерянность... В целом, была мужская борьба, это тяжелый выезд. Был эпизод, в котором наш игрок столкнулся с их футболистом, но была мужская борьба.

Мы выиграли, забив два гола на контратаках, но такие возможности у «Краснодара» возникают только в выездных матчах. Дома против нас так не играют. Рады тяжелейшей победе против сложного соперника.

Понравилась игра Ивана Игнатьева. Он выполнил все, что мы просили. В целом, по своим характеристикам он настоящий форвард, который нужен нам, пока отсутствуют основные нападающие. Конечно, мы довольны его игрой и тем, что он забил победный гол», – сказал Шалимов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ахмат Игнатьев Иван Шалимов Игорь
Комментарии (7)
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Тамхар
1502394904
Этого брехуна и читать не хочу, рассказывает то, что все видели. А Игнатьев сначала насторожил, когда прямо против ворот по-кержаковски в небо запулил.
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Бугимен
1502395454
Игнатьев молодец, и еще у быков дагестанец красавчик хорошие поколение у быков растет!
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xLINDAx
1502395980
Молодцом парнишка..надеюсь и с возвращением основных напов будет иметь практику, не густо у нас хорошей молодёжи, хотя нет - скорее мало шансов на игровое время..
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карасевщина
1502398664
болелы краса недовольны фортуной подписанта
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1502439143
Если талантливая молодёжь есть ей нужно давать шанс. Ради этого можно годик потерпеть и Шалимова и нестабильный результат.
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