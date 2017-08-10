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Ташуев: «Урал» смог сломать игру «Зенита»

10 августа 2017, 15:14
12

Известный российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал потерю очков санкт-петербургским «Зенитом» в матче пятого тура РФПЛ против екатеринбургского «Урала» (1:1). По словам эксперта, большая заслуга в очке уральцев принадлежит их главному тренеру Александру Тарханову.

«Зенит» в матче со «Спартаком» воспользовался тем, что команда дает пространство, «Урал» же действует на поле иначе. Все понимают, что у питерцев индивидуально сильные футболисты, которые играют в высокий прессинг, поэтому будут перекрывать зоны, создавать блоки.

Видно, что Тарханов подготовился к матчу, перед игрой была хорошая аналитика, «Уралу» удалось перекрыть пространство на флангах, опекать Кокорина, хотя он все же забил за счет скорости перемещения в штрафной. Матч получился непростым, как и ожидалось.

Тут больше заслуга екатеринбургской команды, что она сломала игру «Зенита», хотя понятно, что моменты были, все-таки у гостей есть сильные футболисты, и понятно, что они будут проявлять себя. Но «Урал» очень достойно играл, не только оборонялся, но и старался огрызаться, атаковать, а в концовке и вовсе имел территориальное преимущество.

Основная проблема «Зенита» на данный момент — то, что у команды пока что неустоявшийся состав, много новых футболистов вливается, взаимодействия пока что явно не отлажены, нет ровных линий», – сказал эксперт.

Последним местом работы Ташуева была краснодарская «Кубань», которую он покинул в 2016 году.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Тарханов Александр Ташуев Сергей
Комментарии (12)
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ИванЯ
1502369828
Урал очень боевая команда, ни смотря на то, что на трансферы не тратится совсем.
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Garrincha58
1502380267
Тут больше заслуга екатеринбургской команды, что она сломала игру «Зенита». Да заслуга то может и есть,но есть ли сейчас игра у Зенита как мне кажется ее как таковой еще нет и не все отлажено,как было при Спаллетти или при Адвокаате
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Gornostay
1502380787
Показалось, что с заменами Манчини не "угадал" Получился матч-передышка,репетиция
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Zubo
1502380839
Запредельная мотивация (наказать бабло) при хорошей физике против немотивированной, несыгранной и эмоционально измотанной сыгравшей на пределе в предыдущем матче (со Спартаком) и играюшей проходной матч на выезде команды, была вознаграждена ... "Сломали игру" это большой комплимент для Тарханова, скорей перебегали
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neveldomha
1502381868
Сама игра Урала заточена на разрушение. Это бердыевский антифутбол в исполнении Тарханова и ничего более выдающегося здесь не было и нет. Кроме удивительного везения с 60- 75 минуты матча. Потому и 4 ничьих на старте и выигрыш у никакого Динамо 1-0. Большое значение в игре с таким соперником является подключение фланговых защитников, а отсутствие Смольникова очень отрицательно сказалось на игре правого фланга. Да и не надо забывать, что после победы над Спартаком у игроков Зенита чувствовалась эмоциональная усталость. Так что не надо тут раздувать о подобранных ключиках и тому бодобных воровских штучках. Когда ломаешь, то ломаешь без ключа. Берешь кувалду и вперед.
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Бугимен
1502384709
Зенит команда сильная, и Уралу далеко до Зенита!
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