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    Ташуев: «Урал» смог сломать игру «Зенита»

    Известный российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал потерю очков санкт-петербургским «Зенитом» в матче пятого тура РФПЛ против екатеринбургского «Урала» (1:1). По словам эксперта, большая заслуга в очке уральцев принадлежит их главному тренеру Александру Тарханову.

    «Зенит» в матче со «Спартаком» воспользовался тем, что команда дает пространство, «Урал» же действует на поле иначе. Все понимают, что у питерцев индивидуально сильные футболисты, которые играют в высокий прессинг, поэтому будут перекрывать зоны, создавать блоки.

    Видно, что Тарханов подготовился к матчу, перед игрой была хорошая аналитика, «Уралу» удалось перекрыть пространство на флангах, опекать Кокорина, хотя он все же забил за счет скорости перемещения в штрафной. Матч получился непростым, как и ожидалось.

    Тут больше заслуга екатеринбургской команды, что она сломала игру «Зенита», хотя понятно, что моменты были, все-таки у гостей есть сильные футболисты, и понятно, что они будут проявлять себя. Но «Урал» очень достойно играл, не только оборонялся, но и старался огрызаться, атаковать, а в концовке и вовсе имел территориальное преимущество.

    Основная проблема «Зенита» на данный момент — то, что у команды пока что неустоявшийся состав, много новых футболистов вливается, взаимодействия пока что явно не отлажены, нет ровных линий», – сказал эксперт.

    Последним местом работы Ташуева была краснодарская «Кубань», которую он покинул в 2016 году.

    Источник: Газета.ру

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    10.08.2017 15:14
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 10 августа 2017, 20:05

      Зенит команда сильная, и Уралу далеко до Зенита!

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен > Билли Бонс. 11 августа 2017, 18:40

      Согласен на все 100%

      2
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 10 августа 2017, 19:17

      Сама игра Урала заточена на разрушение. Это бердыевский антифутбол в исполнении Тарханова и ничего более выдающегося здесь не было и нет. Кроме удивительного везения с 60- 75 минуты матча. Потому и 4 ничьих на старте и выигрыш у никакого Динамо 1-0. Большое значение в игре с таким соперником является подключение фланговых защитников, а отсутствие Смольникова очень отрицательно сказалось на игре правого фланга. Да и не надо забывать, что после победы над Спартаком у игроков Зенита чувствовалась эмоциональная усталость. Так что не надо тут раздувать о подобранных ключиках и тому бодобных воровских штучках. Когда ломаешь, то ломаешь без ключа. Берешь кувалду и вперед.

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 10 августа 2017, 19:00

      Запредельная мотивация (наказать бабло) при хорошей физике против немотивированной, несыгранной и эмоционально измотанной сыгравшей на пределе в предыдущем матче (со Спартаком) и играюшей проходной матч на выезде команды, была вознаграждена ... "Сломали игру" это большой комплимент для Тарханова, скорей перебегали

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      Рейтинг: +4293

      Zubo > Билли Бонс. 11 августа 2017, 18:51

      Кароче: Зенит после Спартака околочивал 4уэм груши и чуть не прос рал, потому что Урал никто в 4у и не ставит а он хочет чтоб на них внимание обратили...

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      Рейтинг: +597

      Gornostay 10 августа 2017, 18:59

      Показалось, что с заменами Манчини не "угадал"
      Получился матч-передышка,репетиция

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      Рейтинг: +4293

      Zubo > Gornostay 10 августа 2017, 19:03

      с Дзюбой просто ошибся , он как и Жирков ваабще не вписывается в общую тему...

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 августа 2017, 18:51

      Тут больше заслуга екатеринбургской команды, что она сломала игру «Зенита». Да заслуга то может и есть,но есть ли сейчас игра у Зенита как мне кажется ее как таковой еще нет и не все отлажено,как было при Спаллетти или при Адвокаате

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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 10 августа 2017, 15:57

      Урал очень боевая команда, ни смотря на то, что на трансферы не тратится совсем.

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      Рейтинг: +54

      Кирилл_18 > ИванЯ 10 августа 2017, 18:43

      покупают по бюджету, но более менее качественных. От балласта типа Ставпеца избавляются, оптимально тратят деньги, молодцы. Хотя по трансферам в прошлом сезоне много вопросов...

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      Рейтинг: +328

      ИванЯ > Кирилл_18 10 августа 2017, 19:00

      И раскрывают многих: Шатов, Смолов, Ерохин, Ильин может быть.

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