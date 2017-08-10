Ташуев: «Урал» смог сломать игру «Зенита»

Известный российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал потерю очков санкт-петербургским «Зенитом» в матче пятого тура РФПЛ против екатеринбургского «Урала» (1:1). По словам эксперта, большая заслуга в очке уральцев принадлежит их главному тренеру Александру Тарханову.

«Зенит» в матче со «Спартаком» воспользовался тем, что команда дает пространство, «Урал» же действует на поле иначе. Все понимают, что у питерцев индивидуально сильные футболисты, которые играют в высокий прессинг, поэтому будут перекрывать зоны, создавать блоки.

Видно, что Тарханов подготовился к матчу, перед игрой была хорошая аналитика, «Уралу» удалось перекрыть пространство на флангах, опекать Кокорина, хотя он все же забил за счет скорости перемещения в штрафной. Матч получился непростым, как и ожидалось.

Тут больше заслуга екатеринбургской команды, что она сломала игру «Зенита», хотя понятно, что моменты были, все-таки у гостей есть сильные футболисты, и понятно, что они будут проявлять себя. Но «Урал» очень достойно играл, не только оборонялся, но и старался огрызаться, атаковать, а в концовке и вовсе имел территориальное преимущество.

Основная проблема «Зенита» на данный момент — то, что у команды пока что неустоявшийся состав, много новых футболистов вливается, взаимодействия пока что явно не отлажены, нет ровных линий», – сказал эксперт.

Последним местом работы Ташуева была краснодарская «Кубань», которую он покинул в 2016 году.