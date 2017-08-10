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    Бикфалви рассчитывал на победу в матче с «Зенитом»

    Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви считает, что его команда имела все шансы на то, чтобы обыграть «Зенит». Он отметил, что все игроки его команды находятся в хорошей физической форме на старте чемпионата.

    Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Урал» – «Зенит» закончился со счетом 1:1. После этой встречи «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице с 13-ю очками. «Урал» располагается на 10-й строчке, имея в своем активе семь очков.

    – Мы играли с очень серьезным соперником. Первые минуты мы привыкали к темпу. Во втором тайме мы могли играть выше, не прижиматься к воротам. В целом – результат хороший, но могли бы показать больше.

    – Каково осознавать, что «Урал» – первая команда, которая смогла отобрать очки у «Зенита»?

    – Мы не думаем о них, стараемся набирать очки в каждой игре.

    – У «Урала» напряженный график. В каком состоянии сейчас игроки?

    – Физически мы находимся в хорошем состоянии. Мне нравится такой напряженный график.

    – «Урал» уже 25 лет не мог набрать очки в матчах с «Зенитом». Сегодняшняя игра – как победа?

    – Времена меняются, у нас очень хорошая команда. Сейчас остается работать дальше.

    – В команде думали о реванше за матч на стадионе «Санкт-Петербург»?

    – Нет, я даже не думал о нем. Нужно думать о настоящих матчах.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.08.2017 09:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 10 августа 2017, 12:35

      Рубились здорово, особенно в первом тайме, орлы.

      6
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      Рейтинг: +161

      adekvat 10 августа 2017, 10:29

      Жалко ставил на Зенит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +662

      pato08 10 августа 2017, 10:13

      ____

      Вся страна тоже рассчитывала на победу Урала

      _____

      0
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      Рейтинг: +17744

      paracetamol 10 августа 2017, 09:52

      Отскочили с трудом.

      0
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