Бикфалви рассчитывал на победу в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви считает, что его команда имела все шансы на то, чтобы обыграть «Зенит». Он отметил, что все игроки его команды находятся в хорошей физической форме на старте чемпионата.

Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Урал» – «Зенит» закончился со счетом 1:1. После этой встречи «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице с 13-ю очками. «Урал» располагается на 10-й строчке, имея в своем активе семь очков.

– Мы играли с очень серьезным соперником. Первые минуты мы привыкали к темпу. Во втором тайме мы могли играть выше, не прижиматься к воротам. В целом – результат хороший, но могли бы показать больше.

– Каково осознавать, что «Урал» – первая команда, которая смогла отобрать очки у «Зенита»?

– Мы не думаем о них, стараемся набирать очки в каждой игре.

– У «Урала» напряженный график. В каком состоянии сейчас игроки?

– Физически мы находимся в хорошем состоянии. Мне нравится такой напряженный график.

– «Урал» уже 25 лет не мог набрать очки в матчах с «Зенитом». Сегодняшняя игра – как победа?

– Времена меняются, у нас очень хорошая команда. Сейчас остается работать дальше.

– В команде думали о реванше за матч на стадионе «Санкт-Петербург»?

– Нет, я даже не думал о нем. Нужно думать о настоящих матчах.