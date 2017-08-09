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    Тарханов: «Урал» минут 20 адаптировался к уровню «Зенита». Потом забил»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подвел итог ничьей с «Зенитом» (1:1) в пятом туре чемпионата России.

    – Неплохой матч провели. Был момент, что нам нужно было адаптироваться к их уровню исполнительского мастерства, к их скоростям. Минут 20 мы делали это. Потом забили. Во втором тайме они подавили нас, но где-то в середине тайма мы смогли отодвинуть немного игру и создавать моменты.

    – Как оцените игру средней линии команды?

    – Фрагментами неплохо играли, когда контролировали мяч, переводили его. В плане обороны хорошо играли, в организации атаки есть в чем прибавлять.

    – Довольны игрой Годзюра?

    – Да, он хороший вратарь. И в Краснодаре хорошо играл, там просто пенальти ни за что дали.

    В следующем туре команда из Екатеринбурга сыграет на выезде против «Арсенала». Матч состоится 14 августа.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2017 21:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2017, 10:50

      Молодца Александр Федорович! Так держать!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 10 августа 2017, 03:22

      Забили, потом пропустили. Повезло, что одну.

      0
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      Рейтинг: +17744

      paracetamol 10 августа 2017, 00:23

      Урал прибавляет. В Катьке просто никому не будет.

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 9 августа 2017, 23:07

      Куда вы адаптировались ???? К уровню Зенита ?? Ха-ха , парни играли на равне с мешками как бы, простые уральские ребята, ну теперь адаптируйтесь назад... А то забудете где вы находитесь в таблице, будет больно вспоминать... Это ваша непомерная планка, которая задрожала но к вашему счастью не упала

      -1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 9 августа 2017, 21:57

      Молодцы! Сгоняли ничейку с будущими обладателями Кубка чемпионов))

      4
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 9 августа 2017, 21:34

      О Сашку как понесло!Так держать!

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