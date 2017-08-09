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  • Тарханов: «Урал» минут 20 адаптировался к уровню «Зенита». Потом забил»

Тарханов: «Урал» минут 20 адаптировался к уровню «Зенита». Потом забил»

9 августа 2017, 21:00
6

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подвел итог ничьей с «Зенитом» (1:1) в пятом туре чемпионата России.

– Неплохой матч провели. Был момент, что нам нужно было адаптироваться к их уровню исполнительского мастерства, к их скоростям. Минут 20 мы делали это. Потом забили. Во втором тайме они подавили нас, но где-то в середине тайма мы смогли отодвинуть немного игру и создавать моменты.

– Как оцените игру средней линии команды?

– Фрагментами неплохо играли, когда контролировали мяч, переводили его. В плане обороны хорошо играли, в организации атаки есть в чем прибавлять.

– Довольны игрой Годзюра?

– Да, он хороший вратарь. И в Краснодаре хорошо играл, там просто пенальти ни за что дали.

В следующем туре команда из Екатеринбурга сыграет на выезде против «Арсенала». Матч состоится 14 августа.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Тарханов Александр
Комментарии (6)
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Бугимен
1502303663
О Сашку как понесло!Так держать!
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Тазит
1502305044
Молодцы! Сгоняли ничейку с будущими обладателями Кубка чемпионов))
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Zubo
1502309240
Куда вы адаптировались ???? К уровню Зенита ?? Ха-ха , парни играли на равне с мешками как бы, простые уральские ребята, ну теперь адаптируйтесь назад... А то забудете где вы находитесь в таблице, будет больно вспоминать... Это ваша непомерная планка, которая задрожала но к вашему счастью не упала
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paracetamol
1502313780
Урал прибавляет. В Катьке просто никому не будет.
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Zeff
1502324563
Забили, потом пропустили. Повезло, что одну.
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OfaZavr
1502351445
Молодца Александр Федорович! Так держать!
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