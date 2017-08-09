Тарханов: «Урал» минут 20 адаптировался к уровню «Зенита». Потом забил»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подвел итог ничьей с «Зенитом» (1:1) в пятом туре чемпионата России.

– Неплохой матч провели. Был момент, что нам нужно было адаптироваться к их уровню исполнительского мастерства, к их скоростям. Минут 20 мы делали это. Потом забили. Во втором тайме они подавили нас, но где-то в середине тайма мы смогли отодвинуть немного игру и создавать моменты.

– Как оцените игру средней линии команды?

– Фрагментами неплохо играли, когда контролировали мяч, переводили его. В плане обороны хорошо играли, в организации атаки есть в чем прибавлять.

– Довольны игрой Годзюра?

– Да, он хороший вратарь. И в Краснодаре хорошо играл, там просто пенальти ни за что дали.

В следующем туре команда из Екатеринбурга сыграет на выезде против «Арсенала». Матч состоится 14 августа.