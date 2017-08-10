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    РФПЛ. «Ахмат» потерпел второе поражение подряд в чемпионате России

    В заключительном матче пятого тура российской Премьер-лиги «Ахмат» на своем поле со счетом 2:3 уступил «Краснодару».

    Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

    Ахмат (Грозный) – Краснодар – 2:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Мартынович, 53; 1:1 – Исмаэл, 73; 1:2 – Клаэссон, 76; 2:2 – Швец, 90; 2:3 – Игнатьев, 90+2.

    Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Бикфалви, 35; 1:1 – Кокорин, 60.

    Спартак (Москва) – Арсенал (Тула) 2:0

    Голы: 1:0 – Промес, 20; 2:0 – Зе Луиш, 84.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Тосно (Ленинградская область) – ЦСКА (Москва) 1:2

    Голы: 0:1 – Оланаре, 49; 1:1 – Заболотный, 56; 1:2 – Дзагоев, 62.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) 1:0

    Гол: 1:0 – Калачев, 19 (с пенальти).

    Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) 1:1

    Голы: 1:0 – Жемалетдинов, 62 (с пенальти); 1:1 – Кверквелия, 90+1.

    Амкар (Пермь) – Уфа – 0:0

    СКА-Хабаровск – Анжи (Махачкала) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Маркович, 68; 2:0 – Калинский, 90+4.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2017 22:12
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    Комментарии64
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 11 августа 2017, 06:10

      кононов проиграл краснодару)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 августа 2017, 05:04

      Очень жаль!....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8839

      GoLenaStop 11 августа 2017, 00:10

      Хорошая была игра, но вот неспортивная злость и откровенная грубость игроков... Отвратительно. Вероятно, я - дура, но мировым футболом от этого матча повеяло только во время рекламы... С ув.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 11 августа 2017, 00:03

      не подвели кубанцы
      обе ставочки зашли
      .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 10 августа 2017, 23:12

      Ну и что, что второе? Ничего страшного нет. Главное - команда играет и бьется, Кононов ее точно до места четвертого - пятого подтянет.

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 10 августа 2017, 22:39

      шалимов: держи меня соломинка держи

      1
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      Рейтинг: +2251

      kvm 10 августа 2017, 22:29

      лахмат сдулся

      4
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      Рейтинг: +110

      Baich 10 августа 2017, 22:24

      Краснодар просто красавцы.

      2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 10 августа 2017, 22:15

      Надо прервать эту серию поражений в следующем матче...

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > семёнычев 10 августа 2017, 22:44

      удачи вам

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +67288

      portero 10 августа 2017, 20:47

      да уж игра не идёт, еще и свисток удалит наверное

      3
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