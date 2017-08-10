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РФПЛ. «Ахмат» потерпел второе поражение подряд в чемпионате России

10 августа 2017, 22:12
68

В заключительном матче пятого тура российской Премьер-лиги «Ахмат» на своем поле со счетом 2:3 уступил «Краснодару».

Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

Ахмат (Грозный) – Краснодар – 2:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Мартынович, 53; 1:1 – Исмаэл, 73; 1:2 – Клаэссон, 76; 2:2 – Швец, 90; 2:3 – Игнатьев, 90+2.

Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бикфалви, 35; 1:1 – Кокорин, 60.

Спартак (Москва) – Арсенал (Тула) 2:0

Голы: 1:0 – Промес, 20; 2:0 – Зе Луиш, 84.

Текстовая онлайн-трансляция

Тосно (Ленинградская область) – ЦСКА (Москва) 1:2

Голы: 0:1 – Оланаре, 49; 1:1 – Заболотный, 56; 1:2 – Дзагоев, 62.

Текстовая онлайн-трансляция

Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) 1:0

Гол: 1:0 – Калачев, 19 (с пенальти).

Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) 1:1

Голы: 1:0 – Жемалетдинов, 62 (с пенальти); 1:1 – Кверквелия, 90+1.

Амкар (Пермь) – Уфа – 0:0

СКА-Хабаровск – Анжи (Махачкала) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Маркович, 68; 2:0 – Калинский, 90+4.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Анжи Амкар-Пермь Уфа Урал Зенит Спартак Арсенал Тосно ЦСКА Ростов Динамо Рубин Локомотив Ахмат Краснодар
Комментарии (68)
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paracetamol
1502265674
Зенит, Арс, Тосно, Ростов и Рубин выиграют. Грозный-Краснодар - ничья.
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alp
1502273978
спам - арсенал 2-0 тосно - ЦСКА 1-1 Ростов - динамо 2-0 рубин - локомотив 1-1 Ахмат - Краснодар 1-2
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ilichkadr
1502296817
Нету. которого нету, Шатов пока не вписывается в систему Манчини, хотя и старался. Терентьев остается пока без комментариев, а Кокорин молодец. Результат по игре. Надеемся на Рубин, который даст бой Локо..........
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Бугимен
1502298112
Вперед Спартак!
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Gullit 76
1502349530
Пока игра Краснодара вызывает сомнения в их возможностях борьбы за медали.Пора просыпаться,а то поздно будет.
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Одинокий волк Маквейд
1502356723
У хозяев шансов больше
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Svoysvoemubrat
1502357292
1-0
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Сибирь за Спартак
1502358146
В Грозном интересная игра будет.
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portero
1502387237
да уж игра не идёт, еще и свисток удалит наверное
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kvm
1502393350
лахмат сдулся
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