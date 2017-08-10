РФПЛ. «Ахмат» потерпел второе поражение подряд в чемпионате России

В заключительном матче пятого тура российской Премьер-лиги «Ахмат» на своем поле со счетом 2:3 уступил «Краснодару».

Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

Ахмат (Грозный) – Краснодар – 2:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Мартынович, 53; 1:1 – Исмаэл, 73; 1:2 – Клаэссон, 76; 2:2 – Швец, 90; 2:3 – Игнатьев, 90+2.

Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бикфалви, 35; 1:1 – Кокорин, 60.

Спартак (Москва) – Арсенал (Тула) 2:0

Голы: 1:0 – Промес, 20; 2:0 – Зе Луиш, 84.

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Тосно (Ленинградская область) – ЦСКА (Москва) 1:2

Голы: 0:1 – Оланаре, 49; 1:1 – Заболотный, 56; 1:2 – Дзагоев, 62.

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Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) 1:0

Гол: 1:0 – Калачев, 19 (с пенальти).

Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) 1:1

Голы: 1:0 – Жемалетдинов, 62 (с пенальти); 1:1 – Кверквелия, 90+1.

Амкар (Пермь) – Уфа – 0:0

СКА-Хабаровск – Анжи (Махачкала) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Маркович, 68; 2:0 – Калинский, 90+4.

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