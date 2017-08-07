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  • Рейнгольд: «Видно, футболисты «Спартака» никак не допразднуют чемпионство. Они плюнули болельщикам в лицо!»

Рейнгольд: «Видно, футболисты «Спартака» никак не допразднуют чемпионство. Они плюнули болельщикам в лицо!»

7 августа 2017, 00:10
22

Экс-игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итог поражению красно-белых от «Зенита» в матче четвертого тура РФПЛ.

«Спартак» провалил матч с «Зенитом» полностью. Так в футбол не играют. Видимо, футболисты не вышли из состояния чемпионства, празднуют до сих пор. Никак не допразднуют. Если честно, такого я не ожидал. «Спартак» сегодня проиграл все, абсолютно все единоборства на поле! Футбольная азбука гласит, что побеждает тот, кто больше этого хочет. И «Зенит» хотел гораздо больше. И он команду «Спартак» разорвал. По-футбольному раздел ее. Так и надо – пижонов нужно наказывать!

Спартаковцы знали, куда ехали, знали, что их ожидает. Команда «Спартак» была абсолютно не подготовлена к дерби. Да, я могу говорить все, что угодно, но сейчас я похвалю «Зенит». Нужно откровенно и честно признать, что питерцы москвичей переиграли вчистую по всем футбольным компонентам. Не собираюсь вдаваться в панику, я все еще спартаковец. Сам был в этой шкуре и могу что-то вспомнить из молодости. А ведь в моей практике было что-то подобное – однажды проиграли московскому «Торпедо» с великим Стрельцовым 0:5, а во втором круге обыграли их же 6:2. Потому советую ребятам выкинуть все плохое из головы. Не сомневаюсь, что они соберутся, как настоящий коллектив. А коллектив – это не один Промес, это вся команда. И эта команда матч сегодня провалила, все игроки вместе. Каррера и тренерский штаб разберутся и расставят все по своим местам.

Подытожу. Если выходишь на футбольное поле, не забудь: ты играешь для болельщика! А у «Спартака» болельщиков очень много. Им сегодня плюнули в лицо, обидели! Просто обидели своей безобразной игрой. «Зенит» в свою очередь очень профессионально оправился от неприятного поражения в Лиге Европы (0:1 от «Бней-Иегуды» – прим. «Бомбардира») и обыграл «Спартак» по всем статьям. Питерцы – молодцы», — сказал Рейнгольд.

Ранее Рейнгольд предложил заменить голкипера ЦСКА Илью Помазуна администратором команды.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (22)
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XaXatyn
1502054542
Надеюсь к ЛЧ Спартак закончит праздновать чемпионство !
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Небесная
1502054700
На ходу переобувается дед)). Но он прав - пижонов надо наказывать.
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Павел Амурский
1502056879
Они порвали чемпионство в клочья.
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Tajik-za Zenit
1502057041
Как резко свое мнение поменял
Ответить
APchelov
1502060074
Может, всё проще. Зенит показал Спартаку, чего он стоит. Лига чемпионов скоро окончательно даст оценку. Без прошлогодних эмоций Спартак обычный середнячок. А эмоции испарились вместе с парами шампанского
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тщмек 19
1502069029
Старичок забыл, как вещал перед матчем, что Спартак порвет всех. Хорошая болесть склероз
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Kollljan
1502077970
Ты ж говорил, что Спартак вынесет Зенит, а что получилось? Эксперт ты хренов.
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Микояновский мясокомбинат
1502080295
Они не плюнули, они их ОБОСРАЛИ...))))) Теперь свиноболелы стали ОБТЕКАЕМЫМИ ))))
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alp
1502086634
да, дедушка, обосрался ты с прогнозами, жиденько так, по-стариковски ))
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Опорник84
1502089697
Сегодня на вашей улице праздник, а завтра мы обязательно вас обыграем! Это футбол, просто произошел несчастный случай!
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