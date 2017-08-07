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    Рейнгольд: «Видно, футболисты «Спартака» никак не допразднуют чемпионство. Они плюнули болельщикам в лицо!»

    Экс-игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итог поражению красно-белых от «Зенита» в матче четвертого тура РФПЛ.

    «Спартак» провалил матч с «Зенитом» полностью. Так в футбол не играют. Видимо, футболисты не вышли из состояния чемпионства, празднуют до сих пор. Никак не допразднуют. Если честно, такого я не ожидал. «Спартак» сегодня проиграл все, абсолютно все единоборства на поле! Футбольная азбука гласит, что побеждает тот, кто больше этого хочет. И «Зенит» хотел гораздо больше. И он команду «Спартак» разорвал. По-футбольному раздел ее. Так и надо – пижонов нужно наказывать!

    Спартаковцы знали, куда ехали, знали, что их ожидает. Команда «Спартак» была абсолютно не подготовлена к дерби. Да, я могу говорить все, что угодно, но сейчас я похвалю «Зенит». Нужно откровенно и честно признать, что питерцы москвичей переиграли вчистую по всем футбольным компонентам. Не собираюсь вдаваться в панику, я все еще спартаковец. Сам был в этой шкуре и могу что-то вспомнить из молодости. А ведь в моей практике было что-то подобное – однажды проиграли московскому «Торпедо» с великим Стрельцовым 0:5, а во втором круге обыграли их же 6:2. Потому советую ребятам выкинуть все плохое из головы. Не сомневаюсь, что они соберутся, как настоящий коллектив. А коллектив – это не один Промес, это вся команда. И эта команда матч сегодня провалила, все игроки вместе. Каррера и тренерский штаб разберутся и расставят все по своим местам.

    Подытожу. Если выходишь на футбольное поле, не забудь: ты играешь для болельщика! А у «Спартака» болельщиков очень много. Им сегодня плюнули в лицо, обидели! Просто обидели своей безобразной игрой. «Зенит» в свою очередь очень профессионально оправился от неприятного поражения в Лиге Европы (0:1 от «Бней-Иегуды» – прим. «Бомбардира») и обыграл «Спартак» по всем статьям. Питерцы – молодцы», — сказал Рейнгольд.

    Ранее Рейнгольд предложил заменить голкипера ЦСКА Илью Помазуна администратором команды.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.08.2017 00:10
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +84

      kolbaser105 7 августа 2017, 13:05

      Пусть вспомнит свои слова перед матчем...

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 7 августа 2017, 10:08

      Сегодня на вашей улице праздник, а завтра мы обязательно вас обыграем! Это футбол, просто произошел несчастный случай!

      0
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      ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov > Опорник84 7 августа 2017, 14:32

      Это не несчастный случай ) Просто не надо выезжать на встречку

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11239

      alp 7 августа 2017, 09:17

      да, дедушка, обосрался ты с прогнозами, жиденько так, по-стариковски ))

      2
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      Рейтинг: +368

      mik1954 7 августа 2017, 08:47

      Ну что мясные, понравилось в Петербург приезжать, т.е. прием, стадион, судейство, а главное результат, ведь должен же понравиться... А было ль мясо конкурентом,
      Похоже нет, ведь 5-1 !
      Понятно, кто тут господин,
      А кто был просто экстрементом..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 7 августа 2017, 08:36

      И наср... в душу!

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 7 августа 2017, 08:28

      На все есть объективные причины. А то раскричались мы да мы. Футбол делают конкретные футболисты которые а) технически более подготовленные б) мотивированные в) имеющие моральную поддержку. У Зенита на данном этапе этого с лихвой. Влитые Газпромовско-народные миллионы дали свой результат. Это факт. Обидно, что другие клубы РФЛ не имеют систему газотрубопроводов и как следствие денег и возможности усилить свои команды. Поэтому Зенит в ближайшие годы будет играть сам с собой и в чем интерес наблюдать как заведомо сильный соперник играет с детскими садами - непонятно. Удачи болельщики Фонда несправедливого распределения ресурсов.

      0
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 7 августа 2017, 07:31

      Они не плюнули, они их ОБОСРАЛИ...)))))
      Теперь свиноболелы стали ОБТЕКАЕМЫМИ ))))

      0
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      Рейтинг: +3951

      Kollljan 7 августа 2017, 06:52

      Ты ж говорил, что Спартак вынесет Зенит, а что получилось? Эксперт ты хренов.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 августа 2017, 04:45

      Предугадывала победу питерцев, ставила на них, но такого разгрома даже предположить не могла...

      2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 7 августа 2017, 04:23

      Старичок забыл, как вещал перед матчем, что Спартак порвет всех. Хорошая болесть склероз

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