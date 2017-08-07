Рейнгольд: «Видно, футболисты «Спартака» никак не допразднуют чемпионство. Они плюнули болельщикам в лицо!»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итог поражению красно-белых от «Зенита» в матче четвертого тура РФПЛ.

«Спартак» провалил матч с «Зенитом» полностью. Так в футбол не играют. Видимо, футболисты не вышли из состояния чемпионства, празднуют до сих пор. Никак не допразднуют. Если честно, такого я не ожидал. «Спартак» сегодня проиграл все, абсолютно все единоборства на поле! Футбольная азбука гласит, что побеждает тот, кто больше этого хочет. И «Зенит» хотел гораздо больше. И он команду «Спартак» разорвал. По-футбольному раздел ее. Так и надо – пижонов нужно наказывать!

Спартаковцы знали, куда ехали, знали, что их ожидает. Команда «Спартак» была абсолютно не подготовлена к дерби. Да, я могу говорить все, что угодно, но сейчас я похвалю «Зенит». Нужно откровенно и честно признать, что питерцы москвичей переиграли вчистую по всем футбольным компонентам. Не собираюсь вдаваться в панику, я все еще спартаковец. Сам был в этой шкуре и могу что-то вспомнить из молодости. А ведь в моей практике было что-то подобное – однажды проиграли московскому «Торпедо» с великим Стрельцовым 0:5, а во втором круге обыграли их же 6:2. Потому советую ребятам выкинуть все плохое из головы. Не сомневаюсь, что они соберутся, как настоящий коллектив. А коллектив – это не один Промес, это вся команда. И эта команда матч сегодня провалила, все игроки вместе. Каррера и тренерский штаб разберутся и расставят все по своим местам.

Подытожу. Если выходишь на футбольное поле, не забудь: ты играешь для болельщика! А у «Спартака» болельщиков очень много. Им сегодня плюнули в лицо, обидели! Просто обидели своей безобразной игрой. «Зенит» в свою очередь очень профессионально оправился от неприятного поражения в Лиге Европы (0:1 от «Бней-Иегуды» – прим. «Бомбардира») и обыграл «Спартак» по всем статьям. Питерцы – молодцы», — сказал Рейнгольд.

Ранее Рейнгольд предложил заменить голкипера ЦСКА Илью Помазуна администратором команды.