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  • Шалимов – о ничьей с «Уралом»: «Такие матчи превращаются в мучение»

Шалимов – о ничьей с «Уралом»: «Такие матчи превращаются в мучение»

7 августа 2017, 00:00
11

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал матч четвертого тура РФПЛ против «Урала» (1:1). Защитник «быков» Андреас Гранквист сравнял счет на пятой добавленной минуте.

«Мы пропустили гол со стандарта, и в этом эпизоде ошиблось большое количество наших игроков. Будем разбираться. Дальше стало тяжелее взламывать оборону соперника. Мы старались, создавали моменты и полумоменты. В концовке дожали.

Такие матчи превращаются в мучения, против нас многие команды так играют. Тем не менее, мы свой стиль менять не будем. Садиться на своей половине поля – не для нас. Будем играть в атаку. Это сложные игры, потому что одни атакуют, другие строят оборону и контратакуют. Но это наша участь, менять мы ничего не будем», – сказал 48-летний Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».

После четырех туров южный клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Урал Шалимов Игорь
Комментарии (11)
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1502053505
В мучение игра Краснодара превратилась как раз с приходом Шалимова.
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insider_retro
1502054385
В атаку - это, конечно, зрелищно и результативно, но ошибки бывают почти всегда... Раз выбрали такой путь, то мучиться вам ещё не единожды... "И счастье тот познал от суеты, Кто на мученья шел во имя правоты!..." (Ибн Сина)
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Chesn0k
1502055704
краснодару просто забили и сели в оборону, дело не в стилях.
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СШГЭС
1502083529
Что же у вас быков ни сростется никак, игра приятная глазу, условия супер, игроки хорошие, а пазл никак не сложится.
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Тамхар
1502083999
Дожали? Какой же ты пустобрех! Сколько ты ни разбирался с такими играми, улучшений не получается. Уходи по чести, уходи сам!
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овертайм
1502091493
дожали благодаря придуманному пинальти... а если не умеете перестраиваться по ходу игры то какой же ты тогда тренер?
Ответить
portero
1502094605
это был плохой матч...
Ответить
Argon
1502100468
Садиться на своей половине поля – не для нас. Будем играть в атаку. Играть в атаку и забить 1 гол с пенальти за 2 игры. Как-то не получается игра в атаку.
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Krasnodar 123
1502101447
ПОРА БРАТ ПОРА-- ЧУМАДАН ВОКЗАЛ МОСКВА!
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Бугимен
1502116815
Ну не тянет как тренер он у Краснодара,куда смотрет Галицкий?Такую хорошую команду разваливает Шалимов.
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