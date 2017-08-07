Шалимов – о ничьей с «Уралом»: «Такие матчи превращаются в мучение»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал матч четвертого тура РФПЛ против «Урала» (1:1). Защитник «быков» Андреас Гранквист сравнял счет на пятой добавленной минуте.

«Мы пропустили гол со стандарта, и в этом эпизоде ошиблось большое количество наших игроков. Будем разбираться. Дальше стало тяжелее взламывать оборону соперника. Мы старались, создавали моменты и полумоменты. В концовке дожали.

Такие матчи превращаются в мучения, против нас многие команды так играют. Тем не менее, мы свой стиль менять не будем. Садиться на своей половине поля – не для нас. Будем играть в атаку. Это сложные игры, потому что одни атакуют, другие строят оборону и контратакуют. Но это наша участь, менять мы ничего не будем», – сказал 48-летний Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».

После четырех туров южный клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.