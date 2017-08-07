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    Шалимов – о ничьей с «Уралом»: «Такие матчи превращаются в мучение»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал матч четвертого тура РФПЛ против «Урала» (1:1). Защитник «быков» Андреас Гранквист сравнял счет на пятой добавленной минуте.

    «Мы пропустили гол со стандарта, и в этом эпизоде ошиблось большое количество наших игроков. Будем разбираться. Дальше стало тяжелее взламывать оборону соперника. Мы старались, создавали моменты и полумоменты. В концовке дожали.

    Такие матчи превращаются в мучения, против нас многие команды так играют. Тем не менее, мы свой стиль менять не будем. Садиться на своей половине поля – не для нас. Будем играть в атаку. Это сложные игры, потому что одни атакуют, другие строят оборону и контратакуют. Но это наша участь, менять мы ничего не будем», – сказал 48-летний Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».

    После четырех туров южный клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2017 00:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 7 августа 2017, 17:40

      Ну не тянет как тренер он у Краснодара,куда смотрет Галицкий?Такую хорошую команду разваливает Шалимов.

      4
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 7 августа 2017, 13:24

      ПОРА БРАТ ПОРА-- ЧУМАДАН ВОКЗАЛ МОСКВА!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1168

      Argon 7 августа 2017, 13:07

      Садиться на своей половине поля – не для нас. Будем играть в атаку.
      Играть в атаку и забить 1 гол с пенальти за 2 игры. Как-то не получается игра в атаку.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +67288

      portero 7 августа 2017, 11:30

      это был плохой матч...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 7 августа 2017, 10:38

      дожали благодаря придуманному пинальти...
      а если не умеете перестраиваться по ходу игры то какой же ты тогда тренер?

      2
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 7 августа 2017, 09:12

      Сейчас в моде автобусы, к большому сожалению.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 7 августа 2017, 08:33

      Дожали? Какой же ты пустобрех! Сколько ты ни разбирался с такими играми, улучшений не получается. Уходи по чести, уходи сам!

      3
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 7 августа 2017, 08:25

      Что же у вас быков ни сростется никак, игра приятная глазу, условия супер, игроки хорошие, а пазл никак не сложится.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 7 августа 2017, 02:04

      Тренера надо настоящего Краснодару = тогда и мучения закончатся...

      5
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 7 августа 2017, 00:41

      краснодару просто забили и сели в оборону, дело не в стилях.

      3
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