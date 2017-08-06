Каррера: «Трудно, конечно, не считать нынешний «Зенит» фаворитом чемпионата»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии матча с «Зенитом» в 4-м туре РФПЛ признал, что питерский клуб является фаворитом чемпионата. Однако итальянский специалист призвал не сбрасывать со счетов ряд других клубов первенства.

«Трудно, конечно, не считать нынешний «Зенит» фаворитом турнира. Но я бы не стал ограничиваться одним этим клубом. ЦСКА, например, никто со счетов не сбрасывает. А посмотрите, как успешно стартовал «Локомотив». Еще мне нравится, как играет «Краснодар». Тот же «Рубин» – крепкий орешек. Да и мы сами не собираемся никому ничего дарить. «Зенит» – один из главных претендентов на общую победу, это правда, но не единственный», – заявил Каррера.

После трех туров «Спартак» отстает от «Зенита» на четыре очка.