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  • Жулиано: «Я не рад тому, что могу покинуть «Зенит», но мне нужно играть»

Жулиано: «Я не рад тому, что могу покинуть «Зенит», но мне нужно играть»

5 августа 2017, 20:18
13

Полузащитник «Зенита» Жулиано подтвердил, что действительно может сменить клубную прописку. По словам бразильца, он уже провел беседу с руководством петербуржцев. Также игрок заявил, что у него уже имеются некоторые варианты продолжения карьеры.

«Это правда, что я могу уйти из «Зенита». Я общался на этот счет с руководством клуба, меня готовы продать. Уже есть некоторые варианты, нужно выбрать лучший. Я не рад тому, что могу покинуть Санкт-Петербург. Мне нравится город, комфортно тут себя чувствую, адаптировался к русскому языку, футболу и культуре. Но мне нужно играть.

В следующем году пройдет чемпионат мира. Мечтаю стать его частью. Я попаду на мундиаль, только если буду хорошо и постоянно выступать. Похоже, что после изменений в клубе этим летом, возможностей помогать команде у меня стало меньше. В любом случае сейчас я игрок «Зенита» и намерен делать все возможное для моей команды», – сказал Жулиано.

Хавбек перешел в «Зенит» из «Гремио» в июле прошлого года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне Жулиано принял участие в четырех матчах, проведя в общей сложности на поле 235 минут.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Жулиано
Комментарии (13)
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InterMilLano1908
1501953884
В ЦСКА в аренду, пусть Зеня нам поможет под ЛЧ!)
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insider_retro
1501954126
Не торопи события, а докажи свою состоятельность!... "Если у тебя проблема, попробуй ее решить. Не можешь ее решить, тогда не делай из этого проблемы...." (Будда)
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SPbZenit12
1501955070
Проще свалить, чем пахать и пытаться пробиться в состав
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Gullit 76
1501956118
Пришёл - сверкнул,устал - ушёл.Быстрый парень однако.Надеюсь ещё заиграет и никуда не уйдёт.
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shinnik
1501957105
Да без обид.. Не получилось,но ты был на Высоте.. Жаль..
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aleksander
1501957199
видно что под стиль и манеру игры Манчини не попадает... очень жалко... хороший игрок.,так по осени прошлой зарекомендовал, надеюсь что останется и принесет пользу!!!
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КАРАТ
1501957344
За большие деньги купили, а теперь неподошел, а кто ответит за косяк??? Как всегда никто это же газпром дастояние не понятно кого и как заработанное
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Диктор
1501959879
И э то правильно.
Ответить
Ростов рулит.
1501963001
Правильно сделал, надо играть. А вот наши Ростовские куда попёрлись в Зенит, будут сидеть на скамейке.
Ответить
Приус
1501989029
Попал ты, братуха, в хреновенький замес.
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