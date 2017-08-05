Жулиано: «Я не рад тому, что могу покинуть «Зенит», но мне нужно играть»

Полузащитник «Зенита» Жулиано подтвердил, что действительно может сменить клубную прописку. По словам бразильца, он уже провел беседу с руководством петербуржцев. Также игрок заявил, что у него уже имеются некоторые варианты продолжения карьеры.

«Это правда, что я могу уйти из «Зенита». Я общался на этот счет с руководством клуба, меня готовы продать. Уже есть некоторые варианты, нужно выбрать лучший. Я не рад тому, что могу покинуть Санкт-Петербург. Мне нравится город, комфортно тут себя чувствую, адаптировался к русскому языку, футболу и культуре. Но мне нужно играть.

В следующем году пройдет чемпионат мира. Мечтаю стать его частью. Я попаду на мундиаль, только если буду хорошо и постоянно выступать. Похоже, что после изменений в клубе этим летом, возможностей помогать команде у меня стало меньше. В любом случае сейчас я игрок «Зенита» и намерен делать все возможное для моей команды», – сказал Жулиано.

Хавбек перешел в «Зенит» из «Гремио» в июле прошлого года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне Жулиано принял участие в четырех матчах, проведя в общей сложности на поле 235 минут.