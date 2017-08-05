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    Жулиано: «Я не рад тому, что могу покинуть «Зенит», но мне нужно играть»

    Полузащитник «Зенита» Жулиано подтвердил, что действительно может сменить клубную прописку. По словам бразильца, он уже провел беседу с руководством петербуржцев. Также игрок заявил, что у него уже имеются некоторые варианты продолжения карьеры.

    «Это правда, что я могу уйти из «Зенита». Я общался на этот счет с руководством клуба, меня готовы продать. Уже есть некоторые варианты, нужно выбрать лучший. Я не рад тому, что могу покинуть Санкт-Петербург. Мне нравится город, комфортно тут себя чувствую, адаптировался к русскому языку, футболу и культуре. Но мне нужно играть.

    В следующем году пройдет чемпионат мира. Мечтаю стать его частью. Я попаду на мундиаль, только если буду хорошо и постоянно выступать. Похоже, что после изменений в клубе этим летом, возможностей помогать команде у меня стало меньше. В любом случае сейчас я игрок «Зенита» и намерен делать все возможное для моей команды», – сказал Жулиано.

    Хавбек перешел в «Зенит» из «Гремио» в июле прошлого года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне Жулиано принял участие в четырех матчах, проведя в общей сложности на поле 235 минут.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.08.2017 20:18
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5444

      Приус 6 августа 2017, 06:10

      Попал ты, братуха, в хреновенький замес.

      3
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 5 августа 2017, 22:56

      Правильно сделал, надо играть. А вот наши Ростовские куда попёрлись в Зенит, будут сидеть на скамейке.

      2
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      ...
      Рейтинг: +365

      Бардюр > Ростов рулит. 5 августа 2017, 23:04

      Ерохин и Полоз точно будут на скамейке. А может даже и в аренде.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 августа 2017, 22:04

      И э то правильно.

      1
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 5 августа 2017, 21:22

      За большие деньги купили, а теперь неподошел, а кто ответит за косяк???
      Как всегда никто это же газпром дастояние не понятно кого и как заработанное

      0
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      ...
      Рейтинг: +19

      Salimoff73 > КАРАТ 5 августа 2017, 21:45

      Я согласен с тобой. Меня раздражает то что Зенит покупает игроков сборной России и они сидят в запасе. И ни кто об этом не говорит. Я раньше уважал и болел за эту команду но сейчас нет. Они убивают нашу сборную.

      4
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      Рейтинг: +255

      aleksander 5 августа 2017, 21:19

      видно что под стиль и манеру игры Манчини не попадает... очень жалко... хороший игрок.,так по осени прошлой зарекомендовал, надеюсь что останется и принесет пользу!!!

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 августа 2017, 21:18

      Да без обид..
      Не получилось,но ты был на Высоте..
      Жаль..

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 августа 2017, 21:01

      Пришёл - сверкнул,устал - ушёл.Быстрый парень однако.Надеюсь ещё заиграет и никуда не уйдёт.

      4
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      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 5 августа 2017, 20:44

      Проще свалить, чем пахать и пытаться пробиться в состав

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 августа 2017, 20:28

      Не торопи события, а докажи свою состоятельность!...
      "Если у тебя проблема, попробуй ее решить. Не можешь ее решить, тогда не делай из этого проблемы...." (Будда)

      4
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 5 августа 2017, 20:24

      В ЦСКА в аренду, пусть Зеня нам поможет под ЛЧ!)

      5
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > InterMilLano1908 5 августа 2017, 21:20

      Не строевой конь..
      Фантазисто,под настроение..

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