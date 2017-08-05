Гаджиев: «Те, кто ошибался в матче с «Динамо», сейчас сидят со слезами на глазах»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подверг критике защиту своей команды в поединке четвертого тура РФПЛ с «Динамо» (0:3). По словам специалиста, нельзя так действовать возле своей штрафной площади.

«Несмотря на то что так проиграли, у меня более спокойное настроение, чем после других игр. Вы видели, что мы делали около своей штрафной площади? Три человека подарили мяч сопернику. Как можно так играть? Сколько можно об этом говорить? Сколько эпизодов показывать?

Если будем так играть, то ничего не получится. Кто эти ошибки делал, сейчас сидят со слезами на глазах. Они понимают, что так играть нельзя. Нельзя нарушать элементарные правила. А позитив из этой игры в том, что двигались до конца и старались изо всех сил. Играли лучше, чем в Грозном и Махачкале. С «Уфой» будет другая игра в обороне», – отметил Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».