Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин: «Подумаем над возвращением Сычева в «Локомотив», если он будет прибавлять»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что московской команде необходимо усиление в атакующей линии. Напомним, ранее форвард железнодорожников Ари получил травму, из-за которой пропустит около четырех месяцев.

    — Есть ли у команды проблемы?

    – У «Локомотива» сейчас есть определенные проблемы в нападении. С травмой Ари у нас практически исчезла вариативность в атаке, теперь нам сложнее. Срок восстановления бразильца — примерно четыре месяца. Если Ари будет хорошо работать с врачами, реабилитация будет идти положительно, то может получиться и быстрее. Но никто не ждет чуда... В любом случае, для того чтобы бороться за высокие места, нужно усиление. Сложно сказать, когда это произойдет.

    — Возможность привлечь кого-то из второй команды — «Локомотива-Казанки» — не рассматривали?

    — Мы внимательно следим за этой командой, наши тренеры просматривают все игры. Но пока не видно, чтобы кто-то оттуда мог усилить нашу основу.

    — Даже Дмитрий Сычев? Он недавно и гол забил за «Казанку», и опыт у него большой...

    – Я видел игру Сычева. Да, в «Казанке» он смотрится неплохо, набирает форму. Но пока рассчитывать на вызов в первую команду ему рано. Вот если будет прибавлять, то подумаем...

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.08.2017 07:51
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +121

      Anton-champion 5 августа 2017, 16:39

      Нахрена он в Локо нужен????????????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 5 августа 2017, 16:23

      мда.. тяжелые мысли навевают слова Палыча.. ох не к добру все это..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 5 августа 2017, 16:19

      Палыч, надеюсь, что это была шутка...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 5 августа 2017, 11:11

      Какой Сычёв? С дуба рухнули что ли ???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 5 августа 2017, 10:58

      Лоськова на помощь !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 5 августа 2017, 10:53

      Что бы не говорили, а Сычёв уже отработанный материал. Не потянет он в Премьер-лиге.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 5 августа 2017, 09:59

      Шпалыч молодец,и команду на рельсы поставил,и ветеранов не забывает.Как то гармонично все смотрится.Такому Локо конечно хочется пожелать только удачи.Чем больше сильных команд,тем силнее будет наш чемп.И тем приятнее нам будет вновь становится чемпионами!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 5 августа 2017, 09:23

      Джанашию лучше пригласи, пусть покувыркается....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 5 августа 2017, 09:14

      Самое главное,чтобы Дмитрий Сычев был на ходу.Казанка это хорошо,но там другой уровень.Хорошему футболисту Сычеву я желаю только самого хорошего и конечно же, чтобы играл в РФПЛ.!Удачи Дмитрий!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 5 августа 2017, 08:30

      Неужели все так плохо?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11