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  • Семин: «Подумаем над возвращением Сычева в «Локомотив», если он будет прибавлять»

Семин: «Подумаем над возвращением Сычева в «Локомотив», если он будет прибавлять»

5 августа 2017, 07:51
10

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что московской команде необходимо усиление в атакующей линии. Напомним, ранее форвард железнодорожников Ари получил травму, из-за которой пропустит около четырех месяцев.

— Есть ли у команды проблемы?

– У «Локомотива» сейчас есть определенные проблемы в нападении. С травмой Ари у нас практически исчезла вариативность в атаке, теперь нам сложнее. Срок восстановления бразильца — примерно четыре месяца. Если Ари будет хорошо работать с врачами, реабилитация будет идти положительно, то может получиться и быстрее. Но никто не ждет чуда... В любом случае, для того чтобы бороться за высокие места, нужно усиление. Сложно сказать, когда это произойдет.

— Возможность привлечь кого-то из второй команды — «Локомотива-Казанки» — не рассматривали?

— Мы внимательно следим за этой командой, наши тренеры просматривают все игры. Но пока не видно, чтобы кто-то оттуда мог усилить нашу основу.

— Даже Дмитрий Сычев? Он недавно и гол забил за «Казанку», и опыт у него большой...

– Я видел игру Сычева. Да, в «Казанке» он смотрится неплохо, набирает форму. Но пока рассчитывать на вызов в первую команду ему рано. Вот если будет прибавлять, то подумаем...

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Сычев Дмитрий Ари Семин Юрий
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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rubinovyi2
1501911049
Неужели все так плохо?
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Бугимен
1501913671
Самое главное,чтобы Дмитрий Сычев был на ходу.Казанка это хорошо,но там другой уровень.Хорошему футболисту Сычеву я желаю только самого хорошего и конечно же, чтобы играл в РФПЛ.!Удачи Дмитрий!!!!
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пряник929
1501914185
Джанашию лучше пригласи, пусть покувыркается....
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SpazMatikus
1501916361
Шпалыч молодец,и команду на рельсы поставил,и ветеранов не забывает.Как то гармонично все смотрится.Такому Локо конечно хочется пожелать только удачи.Чем больше сильных команд,тем силнее будет наш чемп.И тем приятнее нам будет вновь становится чемпионами!
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Вадим 1972
1501919635
Что бы не говорили, а Сычёв уже отработанный материал. Не потянет он в Премьер-лиге.
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Catastrofa
1501919924
Лоськова на помощь !
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Сергей Свояк
1501920685
Какой Сычёв? С дуба рухнули что ли ???
Ответить
Нас Много
1501939189
Палыч, надеюсь, что это была шутка...
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кошмарик
1501939423
мда.. тяжелые мысли навевают слова Палыча.. ох не к добру все это..
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Anton-champion
1501940341
Нахрена он в Локо нужен????????????
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