Семин: «Подумаем над возвращением Сычева в «Локомотив», если он будет прибавлять»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что московской команде необходимо усиление в атакующей линии. Напомним, ранее форвард железнодорожников Ари получил травму, из-за которой пропустит около четырех месяцев.

— Есть ли у команды проблемы?

– У «Локомотива» сейчас есть определенные проблемы в нападении. С травмой Ари у нас практически исчезла вариативность в атаке, теперь нам сложнее. Срок восстановления бразильца — примерно четыре месяца. Если Ари будет хорошо работать с врачами, реабилитация будет идти положительно, то может получиться и быстрее. Но никто не ждет чуда... В любом случае, для того чтобы бороться за высокие места, нужно усиление. Сложно сказать, когда это произойдет.

— Возможность привлечь кого-то из второй команды — «Локомотива-Казанки» — не рассматривали?

— Мы внимательно следим за этой командой, наши тренеры просматривают все игры. Но пока не видно, чтобы кто-то оттуда мог усилить нашу основу.

— Даже Дмитрий Сычев? Он недавно и гол забил за «Казанку», и опыт у него большой...

– Я видел игру Сычева. Да, в «Казанке» он смотрится неплохо, набирает форму. Но пока рассчитывать на вызов в первую команду ему рано. Вот если будет прибавлять, то подумаем...