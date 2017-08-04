Рыбус: «На ЧМ-2018 буду болеть за Россию. Мы же не попадем в одну группу?»

У нас всегда одна группа..
Смерти.
Польский полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал о домашнем Евро-2012 и пообещал болеть за сборную России на чемпионате мира.
– Евро-2012 проходил в Польше и Украине. Ты был в сборной. С какими надеждами ехал на турнир?
– Чемпионат Европы – большой праздник футбола. За нас все очень переживали! Все думали, что из группы выйдут Польша и Россия, а получилось ровно наоборот. Я сыграл только против Греции, в остальных матчах даже не разминался…
– Почему у вас не получилось?
– Думаю, это психология и давление со стороны. Домашний чемпионат – особая ответственность, с которой мы, увы, не справились.
– Через год чемпионат мира примет Россия…
– О, я знаю. В России очень ждут этого события. Буду болеть за сборную России – чтобы вы смогли показать свой лучший футбол! Мы же не попадем в одну группу?. Хочется пожелать ребятам из вашей сборной – меньше нервов и внимания на окружающий мир.
Рыбус стал футболистом московского клуба 19 июля. Его переход из «Лиона» оценивается в 1,75 миллиона евро.