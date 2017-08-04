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    Рыбус: «На ЧМ-2018 буду болеть за Россию. Мы же не попадем в одну группу?»

    Польский полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал о домашнем Евро-2012 и пообещал болеть за сборную России на чемпионате мира.

    – Евро-2012 проходил в Польше и Украине. Ты был в сборной. С какими надеждами ехал на турнир?

    – Чемпионат Европы – большой праздник футбола. За нас все очень переживали! Все думали, что из группы выйдут Польша и Россия, а получилось ровно наоборот. Я сыграл только против Греции, в остальных матчах даже не разминался…

    – Почему у вас не получилось?

    – Думаю, это психология и давление со стороны. Домашний чемпионат – особая ответственность, с которой мы, увы, не справились.

    – Через год чемпионат мира примет Россия…

    – О, я знаю. В России очень ждут этого события. Буду болеть за сборную России – чтобы вы смогли показать свой лучший футбол! Мы же не попадем в одну группу?. Хочется пожелать ребятам из вашей сборной – меньше нервов и внимания на окружающий мир.

    Рыбус стал футболистом московского клуба 19 июля. Его переход из «Лиона» оценивается в 1,75 миллиона евро.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    04.08.2017 19:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 августа 2017, 20:36

      У нас всегда одна группа..
      Смерти.

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